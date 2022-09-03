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القبض على احد أكبر السراق في مقبرة وادي السلام في النجف

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة عن القاء القبض على احد أكبر السراق في مقبرة وادي السلام قبض عليه متلبساً بالجرم المشهود معترفاً على عشرات السرقات ”
وقالت المديرية في بيان ” بعد حدوث عدد كبير من السرقات داخل مقبرة وادي السلام من خلال كسر زجاج السيارات وسرقة محتوياتها والتي تعود للزائرين من مختلف مدن العراق “، مبينا ان “قائد شرطة النجف اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل امر بتشكيل فريق عمل اشرف عليه شخصياً مع مدير قسم مكافحة الاجرام وضباط ومنتسبي مكتب الكرار لمكافحة الاجرام وضباط ومنتسبي فوج الطوارئ الثاني وبعد نصب الكمائن وجمع المعلومات تم تحديد هوية السارق ومراقبته والقبض عليه متلبساً بالجرم المشهود أثناء قيامة بكسر زجاج سيارة بيكب ”

وأضافت المديرية: تم التعمق بالتحقيق معه واعترف على قيامة بتنفيذ عشرات السرقات داخل المقبرة تصل إلى أكثر من( ٥٠) سرقة حسب ما بينه مدير مكتب الكرار لمكافحة الاجرام كما بين ان السارق صاحب عجلة ستاركس يعمل داخل المقبرة علما ان الواجب كان بالتعاون مع فوج طوارئ النجف الثاني ”

من جانبه: أثنى قائد الشرطة على هذا النشاط لمكافحة الاجرام وفوج الطوارئ مؤكداً ان أرواح وممتلكات الناس سواء من سكان المحافظة او زائريها هي أمانة مقدسة في أعناقنا جميعاً وعلينا أن نصون هذه الأمانة”

واكدت المديرية: تم إحالة المتهم للقضاء لينال جزائه العادل .انتهى29/ص87

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