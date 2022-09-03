القضاء الفرنسي يقرّ ترحيل إمام مسلم.. ووزير الداخلية: نصر عظيم للجمهورية

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، نشر دارمانين عبر حسابه على تويتر، خبراً لمجلة “لا بوينت” اليمينية تحت عنوان: “الإمام الإخواني مهدد بالترحيل”، وورد فيه: “هذا الداعية يتبنى خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، ويتنافى مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء، وسيُطرد من الأراضي الفرنسية”.