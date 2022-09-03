خلال حضورة العرض العسكري وعد الآخرة

اللواء العولقي محافظ شبوة :الجيش اليمني تم بناءة من جديد على اسس سليمة وأصبح اليوم محل فخر لكل أبناء الشعب اليمني وقادر على فرض معادلات عسكرية جديدة وفاعلة

صنعاء _رياض الزواحي

أكد اللواء الركن عوض محمد بن فريد العولقي محافظ محافظة شبوة أن الجيش اليمني تم بناءة على أسس وطنية سليمة بعيدا عن اي ولائات حزبية أو طائفية أو خارجية مما جعلة اليوم صمام الأمان لليمن وأبناء الشعب اليمني بكل معنى للكلمة

وأشار اللواء العولقي خلال حضورة ومشاركته أمس مع عدد من قيادات السلطة المحلية والوكلاء ومشائخ واعيان محافظة شبوة في العرض العسكري الذي نظمته المنطقة العسكرية الخامسة وألوية النصر والقوات البحرية والدفاع الساحلي بمحافظة الحديدة الى ان مستوى التسليح والجاهزيزية القتالية التي ظهرت أمس لدى الوحدات العسكرية المشتركة في العرض العسكري اثبت بأن الجيش اليمني قادر على فرض معادلات عسكرية جديدة وفاعلة للردع وحماية اليمن برا وجوا وبحرا أكثر من أي وقت مضى لاسيما مع التطور الكبير لوحدات التصنيع العسكري التي أنتجت وبكفاءة عالية قدرات عسكرية قادرة على الردع واستهداف الاماكن الحساسة فى عمق دول العدوان وحماية المياة الإقليمية اليمنية وكل شبر في الوطن بكل جدارة ودقة عالية في ضرب الأهداف

مشيدا بما بذلته وزارة الدفاع ورئاسة الاركان العامة والدور الكبير لقيادة المنطقة العسكرية الخامسه في تنفيذ وتحويل افكار القياده الثوريه والسياسية ليظهر هذاالعمل العظيم بهذة الصورة التي تعتبر محل فخر لكل منتسبي و مقاتلي القوات المسلحه بمختلف صنوفها البرية والبحريه والجوية

بل مفخره لشعبنا اليمني العظيم الداعي الى السلام والحريه ومواجهة كل انواع الظلم والاستعباد

قائلا إن إزاحة قوات البحرية اليمنية للستار خلال العرض العسكري وعد الآخرة ” عن صواريخ واسلحة جديدة لاول مرة شكل نقطة تحول في مسار مواجهة العدوان الغاشم وفرض معادلة الردع الكافي لفرض السلام المشرف لكل أبناء الشعب اليمني دون تقديم أي تنازلات للأعداء

مشددا على ان العرض العسكري في الحديدة استعرض آخر ما توصلت اليه الصناعات الحربية برية وجوية وبحرية أهمها منظومة الألغام البحرية الجديدة والمتطورة.

إضافة الى صاروخ جديد بر – بحر من طراز “فالق 1”

و صواريخ بر – بحر من طراز “المندب 2” و “روبيج

مؤكدا بأن خطاب السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي خلال العرض العسكري يمثل فرصة أخيرة لدول العدوان لإنهاء عدوانها على الشعب اليمني وفك الحصار الجائر والالتزام بالخروج من اليمن والسير نحو السلام العادل والمشرف مالم فإن الشعب اليمني وجيشة ومجاهدية قادرين على فرض الردع الكافي لاجبارهم على احترام سيادة وأمن واستقلال الجمهورية اليمنية