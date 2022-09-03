بعد انسداد الأبواب.. الفرقاء يعولون على “القيادة المعتدلة” لتجاوز الأزمة

دعا السياسي المستقل سعد المطلبي , السبت , القيادات السياسية المعتدلة الى مضاعفة جهودهم الوطنية والبحث عن مخرج حقيقي يرضي الاطراف المتخاصمة، مبينا ان غالبية الفرقاء السياسيين يعلقون الامال وكلهم ثقة تامة بالقيادة المعتدلة لعبور الازمة خاصة لانهم يمتلكون خبرة طويلة بفن الحوار والتفاوض والأقناع.

وقال المطلبي في تصريح , انه ” مع نفاذ جميع الفرص لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين الفرقاء السياسيين ماتزال العيون ترنو نحو القيادات المعتدلة التي طالما كانت نقطة التلاقي والبحث عن حلول وطنية للقيام بجمع القادة السياسيين وفتح باب الحوار البناء وصفحة جديدة من العلاقات والعمل المشترك لاختيار حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلاد ” .

وأضاف المطلبي، ان “غالبية الفرقاء السياسيين لهم كامل الثقة بتلك القيادات لانهم يمتلكون خبرة طويلة بفن الحوار والتفاوض والأقناع” , داعيا تلك القيادات الى “مضاعفة الجهود والبحث عن مخرج حقيقي يرضي الاطراف المتخاصمة”.

وكان ائتلاف النصر أكد في وقت سابق، ان جميع المؤشرات على الساحة السياسية تشير الى أنه لا حل للازمة السياسية الا بعقد حوار وطني شامل يضم كافة القوى السياسية والجلوس الى طاولة الحوار دون شروط مسبقة. انتهى/25م

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