تعرض منزل مسؤول حكومي عراقي لهجوم مسلح بسبب كشفه “ملفات فساد كبيرة”

استنكر وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخباز، يوم الجمعة، “الإعتداء” المُسلح الذي طال منزل وكيل الوزارة لشؤون التخطيط يوسـف محمـد جاسـم من قِبل مجهولين على خلفية “كشف ملفات فساد كبيـرة”.

وقال الوزير في بيان إن “مثل هذه الإعتداءات والتهديدات لن تثني الوزارة عن المُضيّ قدماً في تنفيذ خُطط الإصلاح ومُعالجة مواطن الخلل من أجل تصحيح مسار العمل في الوزارة والتشكيلات التابعة لها وبما يضمن ديمومة العملية الصناعية في البِـلاد”.

هذا ولم يشر البيان إلى تفاصيل أخرى.

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