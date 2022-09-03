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حل الربيع

    عبد صبري ابو ربيع – العراق

حل الربيع

واستيقظت الاغصان والشجر

وطاب النسيم والهوى

 فاح ونعطر

والعيون نجلاء

يصيبها السحر والخدر

والقلوب تهيم بين الحسان وتتنمر

والليل نقمرٌ والفجر ذهبي الصور

والروح تشتق الوصال

في ليلها وتتوجر

والورد الوانٌ ابيضٌ ازرقٌ

اصفر احمر

يشتاق ُ انواف الحسان

وتقبيلُ الثغر

والكون والكائنات

مبتسماتٌ كالبدر

والغيد راقصاتٌ يشددن

على الخصر المأزر

وبعض الناس من يشعل النار

 عليها ويتدثر

ومولودٌ تحتضنه العيون

وعليه تتذكر

آذار والفتية الحمراء شعارها الاحمر

للنضال والشهداء اذا الفجر أدبر

والجمع يختصم والعراق يتدمر

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