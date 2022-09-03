خيبة أمل غربية من ثاني رد إيراني على مقترح إحياء «النووي»

تسبب ثاني رد من إيران على المقترحات الأوروبية بشأن الاتفاق النووي في «خيبة أمل» لدى الأطراف الغربية، ووصفته الإدارة الأميركية بأنه «غير مشجع على الإطلاق»، و«خطوة إلى الوراء»، في مؤشر على بقاء العقبات أمام إحياء الاتفاق المبرم في 2015.

وأعلنت إيران في وقت متأخر الخميس عن إرسال رد «بناء» على المقترحات الأميركية المتعلقة بصياغة النص النهائي الذي أعده المنسق الأوروبي للمحادثات. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، أمس، إن «عملية الرد الإيراني أخذت تسريع وتسهيل استخلاص النتائج بعين الاعتبار»، وبدورها ذكرت وكالة حكومية إيرانية أن الرد «أعلن صراحة أن إيران مستعدة لعقد اجتماع وزاري لإعلان الاتفاق النهائي الأسبوع المقبل، إذا ما تمت تلبية مطالبها».

بدورها، قالت الخارجية الأميركية في بيان: «نحن ندرس الرد وسنرد من خلال الاتحاد الأوروبي، لكن للأسف ليس بنّاءً». ولم توضح بالمثل ما يتضمنه الاقتراح. وفي السياق نفسه، قال مسؤول أميركي رفيع لموقع «بوليتيكو»: «ندرس رد إيران، لكن خلاصة القول هي أنه ليس مشجعاً على الإطلاق… يبدو أننا نتراجع إلى الوراء».

وأتت هذه التطورات في وقت وجّه فيه 50 عضواً في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى الرئيس جو بايدن تعبر عن مخاوفهم في شأن جوانب المفاوضات.

في هذه الأثناء، قالت البحرية الإيرانية إنها احتجزت قاربين مسيّرين أميركيين في البحر الأحمر «عرّضا السلامة البحرية للخطر». وعلى نقيض الرواية الإيرانية قال مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» إن «سفينة حربية إيرانية احتجزت قاربين ووضعت غطاء عليهما ونفت احتجاز أي شيء يخص الولايات المتحدة قبل أن تعيدهما الجمعة».

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