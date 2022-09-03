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“داعش” يستهدف قوات النظام السوري قرب مطار الطبقة العسكري ويوقع خسائر بشرية

“داعش” يستهدف قوات النظام السوري قرب مطار الطبقة العسكري ويوقع خسائر بشرية

شيرو حسن

وقع عدد من القتلى والجرحى بصفوف قوات النظام السوري، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك إثر هجوم لمسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي، في ريف الرقة الغربي.

وقالت شبكات محلية ان خلايا “داعش” استهدفت سيارة عسكرية لقوات النظام السوري بصاروخ موجه قرب مطار الطبقة العسكري غربي الرقة.

وأضافت الشبكات ان الاستهداف تسبب بمقتل 7 عناصر وإصابة 5 آخرين، من قوات النظام السوري بينهم ضابط.

والجدير ذكره تعيش مناطق شمال وشرق سوريا بشكل متكرر هجمات مسلحة وتفجيرات تستهدف قوات النظام السوري، حيث يتبنى معظمها خلايا “داعش”.

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