د.ابو رغيف يبحث البرامج والمشاريع الثقافية  مع الرائد النحات  سلام المدامغة ورؤيته في إغناء الساحة الثقافية وتطويرها 

سعد محمد الكعبي

عدسة / أدهم يوسف

تثميناً وتقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها رواد الثقافة العراقية للنهوض بالواقع الثقافي وضمن برنامج الوزارة المتواصل لزيارة المثقفين والفنانين المعاصرين من الرواد والشباب.

زار د.نوفل ابو رغيف الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة والسياحة والاثار النحات الرائد سلام المدامغة في منزله مشيداّ بتجربته الابداعية المتواصلة التي ستكون مثالا يقتدي به الفنانيين الجدد.

واثنى ابو رغيف على المنجز الثقافي والابداعي الذي لعبه المدامغة عبر تجربته المخضرمة ومنجزه الفني وحضوره الابداعي والأكاديمي المميز من خلال إسهاماته ومشاركاته في معارض النحت والفن التشكيلي الوطنية التي اقامتها وزارة الثقافة وكذلك في المعارض والمحافل الخارجية التي تقيمها المؤسسات الدولية المرموقة.

تضمنت الزيارة اطلاع ابورغيف على الارشيف الزاخر للمدامغة وأبرز الأعمال الفنية والنحتية والمنجزات التي حققها على أمتداد مسيرته الثقافية، مثمناً هذه التجربة الخلاقة ومؤكداً حرص وزارة الثقافة واعتزازها الدائمين بالقامات الإبداعية الشاخصة معرفياً وجمالياً

وبحث الجانبان البرامج والمشاريع المقترحة من قبل الرائد سلام المدامغة ورؤيته في إغناء الساحة الثقافية وتطويرها في مساحات الفن التشكيلي بأنساقه المعروفة

يذكر أن نحات الفن الحديث سلام المدامغة معروف بشغفه واهتمامه بالتأريخ والتراث وفنون النحت ولديه العديد من المشاركات في المعارض العالمية، وقد أنجزَ سبعة نصب ممتازة في أمريكا وفي الأردن وفي العاصمة بغداد لأكاديمية الفنون الجميلة ومعهد الفنون الجميلة وعبر مهرجانات ومعارض دائرة الفنون في الوزارة.

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