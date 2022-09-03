تقرير الإستيطان الأسبوعي من 27/8/2022-2/9/2022

إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان

سلطات الاحتلال تنفذ مشاريع استيطانية بيافطة السياحة فوق مياه البحر الميت

انتهاكات الاحتلال لكل القوانين والأعراف الدولية لا تعرف الحدود لا في الزمان ولا في المكان فهي تغطي الضفة الغربية برمتها وتمتد إلى البحر الميت الذي يقع على اطرافها الشرقية بمساحة إجمالية تبلغ نحو 950 كلم2، منها حوالي 600 كلم2 في الجزء المحتل عام 1967. هذا البحر يحتوي على 28 نوع من الأملاح والمعادن أهمها الكلور والبروم والصوديوم والفوسفات والكالسيوم. ويحرم الاحتلال أصحابه حتى من حق التمتع بزيارته ، في حين يفسح المجال أمام الإسرائيليين والحاصلين على تأشيرة سياحية إسرائيلية.

ولا تدخر سلطات الاحتلال جهدا إلا وتبذله في سبيل المزيد من السيطرة على الارض الفلسطينية والحيز الفلسطيني من خلال مشاريع استيطانية تأخذ أشكالا متعددة ولا تستثني محافظة من المحافظات او منطقة من المناطق في الضفة الغربية بما فيها البحر الميت ، تارة بمشاريع اسكان وتارة أخرى بمشاريع تطوير سياحي تنفق عليها مئات الملايين من الدولارات . وإسكاني على الشواطئ الشمالية للبحر الميت. وهي لا تكتفي بالسعي للسيطرة على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار مياه البحر الميت ، وتقع ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، بل تمتد مخططات سيطرتها بمشاريع سياحية في ما تبفى من مساحات في البحر . مستوطنات عدة أقامتها اسرائيل في مناطق شمال البحر الميت وأنفقت عليها الملايين في بناء بنى تحتية ومرافق مختلقة جاذبة للاستيطان في الاغوار الفلسطينية المحتلة . البحر الميت يخسر سنويا مساحات من الارض التي تغمرها المياه بفعل سياسة حكومة اسرائيل ، التي تحجز المنابع التي تغذي البحر لفائدة المستوطنات والمستوطنين سواء في الاراضي التي احتلتها عام 1948 او الاراضي التي احتلتها عام 1967 . هذه الاراضي تحولها سلطات الاحتلال الى اراضي دولة وتعتبرها مجالا حيويا للاستيطان في المستقبل ، وما تبقى من مساحة تغمرها المياه من البحر تخطط سلطات الاحتلال لإحكام السيطرة عليها من خلال مشاريع استيطانية بلون السياحة .

هنا واستمرارا لسياسة حكومة الاحتلال القائمة على الاستيطان والتهويد والسطو على مقدرات الشعب الفلسطيني وثرواته الطبيعية واستكمالا لمشاريع مماثلة انجزتها سابقا تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدشين سلسلة فنادق في البحر الميت، على غرار جزر المالديف ، وفي شكل “ريفييرا” جديدة في الشرق الأوسط حسب زعمها ، حيث تخطط إسرائيل لتدشين فندق يضم 200 غرفة عائم على الماء في البداية . وقد أجرت حكومة الاحتلال مناقصة لتدشين تلك الفنادق في البحر الميت، وفازت بها شركة “باركليز” ويفترض أن تقوم ببناء ريفييرا سياحية في البحر الميت، تشبه إلى حد كبير جزر المالديف العالمية، ويتوقع أن تستغرق عملية البناء 4 سنوات على الأقل، ومن الجدير ذكره بأن المشاريع الاستثمارية الإسرائيلية ومصانع البحر الميت تسهم في تدمير الموارد الطبيعية الفلسطينية ، وقد حذّر خبراء بيئيّون من أن السياسات والمشاريع الإسرائيلية الاستثمارية ستؤدي إلى جفاف البحر الميت، في ظل انخفاض منسوب مياه البحر بمعدل متر ونصف المتر سنوياً، وتقلص مساحته بنسبه 35 في المائة خلال أربعة عقود.

أما القدس المحتلة فما زالت في مرمى التصعيد والمشاريع الاستيطانية والتهويدية ، التي لا تتوقف وتتخذ مع كل انتخابات اسرائيلية جديدة للكنيست منحى تصاعديا في سياق المنافسة بين الاحزاب الصهيونية صغيرها وكبيرها . ذلك واضح من كثافة هذه المشاريع التي تتبناها سلطات الاحتلال وبلدية موشيه ليون والجمعيات الاستيطانية وخاصة جمعية ” العاد ” التي تركز نشاطها في مدينة ومحافظة القدس المحتلة . فرغم معارضة المجتمع الدولي أعلنت شركات إسرائيلية خاصة ووزارة الإسكان والاستيطان وما تسمى “سلطة الأراضي الإسرائيلية” عن اتفاق مشترك يتم بموجبه بناء 1250 وحدة استيطانية في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة “جيلو” المقامة على أراضي بيت جالا في محافظة بيت لحم . ويأتي هذا الإعلان في إطار التعاون بين شركتي “كين حتحور” و “إبسيلون” مع وزارة الاستيطان والإسكان و(سلطة الأراضي الإسرائيلية)، التي قالت بأنه سيتم تنفيذ تطوير المنحدرات الجنوبية للحي الاستيطاني “جيلو”، وسيشمل التطوير شبكتي الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة والمتنزهات والمناطق التجارية والتوظيف، إضافة لبناء مجموعة من المباني المرتفعة، تضم 1250 وحدة استيطانية في الجزء السفلي من المنحدرات الجنوبية ، تشمل 27 مبنى من 9 إلى 13 طابقًا. أما القسم الثاني من المشروع فسوف يشمل 4 أبراج استيطانية ، تضم كل منها ما بين 20 إلى 24 طابقًا على قمة تلك المرتفعات التي تطل على جبال جنوب الضفة الغربية. وسوف تأهذ هذه المنطقة تسمية “حي جيلا منحدرات” ضمن مشروع كبير يشمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة، والحدائق والمناطق التجارية والتوظيفية جنوب غرب الانفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني “غوش عتصيون” . وبالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن تضيف الخطة الجديدة إلى الجزء العلوي من المجمع مخططًا يتضمن مئات الوحدات الاستيطانية في 4 أبراج ضخمة تستوعب نحو 580 وحدة استيطانية جديدة في غضون الـ 4 سنوات المقبلة. ووفق الشركات التي رسا عليها العطاء الأول فإن المشروع في مراحل التخطيط والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في بلدية الاحتلال في القدس واللجان المحلية واللوائية، وقد بلغ مرحلة متقدمة وحصل على معظم الموافقات، وتقوم الشركة الفرعية “كين حتحور” بالترويج لسلسلة من المشاريع والمجمعات الاستيطانية المرافقة والداعمة .

في الوقت نفسه من المنتظر أن تصادق اللجنة القُطرية للبناء في القدس المحتلة، الأسبوع القادم على بناء مئات الوحدات الاستيطانية قرب حي بيت صفافا المقدسي على الرغم من المعارضة الأمريكية لذلك . فوزيرة الداخلية الإسرائيلية “أييلت شكيد” تضغط باتجاه المصادقة على بناء 700 وحدة استيطانية في حي استيطاني قرب بيت صفافا في القدس، حيث ستعقد اللجنة القُطرية للبناء اجتماعها الأسبوع القادم

للمصادقة. كما كُشف النقاب عن إطلاق مشروع لإقامة 162 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “رامات شلومو” المقامة على أراضي بلدة شعفاط في القدس.حيث ستقوم مجموعة عقارية إسرائيلية ببناء 162 وحدة استيطانية و3325 متراً مربعاً من المساحات التجارية في المستوطنة. وكانت المنطقة مخصصة أصلاً للمباني العامة في العام 2019 قبل تحويلها إلى منطقة بناء سكني، حيث ستشمل 3 مبان من 9 طوابق فوق مركز تجاري من طابقين.

وفي مدينة القدس شرعت بلدية الاحتلال بالتعاون مع شركة هندسية إسرائيلية بالعمل على بناء “جسر سياحي معلق للمشاة” بطول 200 متر فوق أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بدعوى تسهيل وصول المستوطنين المتطرفين إلى منطقة حائط البراق وباب المغاربة. وكانت بلدية الاحتلال وما تسمى “سلطة الطبيعة” الإسرائيلية قد بدأت قبل سنوات بأعمال حفر في عدة مناطق بأراضي وادي الربابة، لفحص التربة، إلا أن أصحاب الأراضي وأهالي سلوان تصدوا لهم ومنعوهم من استكمال الحفر. لكن في عام 2020، وافقت “اللجان المحلية واللوائية” في بلدية الاحتلال على البدء بتنفيذ المشروع التهويدي بعدما رفضت كل الاعتراضات التي قدمها أصحاب الأراضي والمؤسسات المعنية في سلوان لمحاكم الاحتلال والبلدية. وكالعادة تشرف جمعية “العاد” الاستيطانية وما تسمى “سلطة تطوير القدس” و”وزارة القدس” على إقامة الجسر التهويدي، وتدّعي سلطات الاحتلال أن وادي الربابة أقيم على أنقاض مقبرة يهودية، وأنه بأكمله يعد “منطقة حدائق وطنية تعود للجمهور العام”، لكن سكان الحي أكدوا ملكيتهم للأراضي عبر الأوراق الثبوتية التي يملكونها.وفي عام 2018، قدمت حركة “السلام الآن”، ومؤسسة “عيمق شفيه” الإسرائيليتان التماسًا قضائيا إلى “لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء” في القدس المحتلة، لإبطال مخطط بناء الجسر المعلق.وجاء في الالتماس أن المخطط حرك بالخفية ودون علم الجمهور، وأن المشروع هو لأغراض سياسية تخدم الاستيطان في القدس على حساب الأحياء الفلسطينية والقيم الدينية والتاريخية الهامة للقدس.

وفي القدس كذلك دشن وزير “القدس والتراث والاسكان”، اليميني المتطرف زئيف الكين الحديقة (التوراتية الأثرية) جنوب غرب المسجد الاقصى المبارك اسفل زاوية المتحف الإسلامي – بمنطقة القصور الأموية. وقال الكين: “مشروع الانارة في الحديقة الاثرية – القصور الاموية- ينضم الى سلسلة من المشاريع التي انطلقت لترقية وتطوير الحي اليهودي بقيادة وزارة القدس والتراث . ومعروف ان هذه الوزارة وجمعية العاد الاستيطانية تقودان جهود حكومة الاحتلال ومشاريعها التهويدية في القدس بشكل عام والمدينة القديمة و(الحوض المقدس) بإجمالي استثمارات على مدى سنوات بمئات الملايين من الشواقل . وزارة السياحة في اسرائيل لها دورها كذلك في هذه المشاريع الاستيطانية والتهويدية من خلال التركيز على المشاريع السياحية في (حوض المدينة القديمة)، فهي ترى في مشروع الإضاءة الليلية في الحديقة الأثرية ركيزة أساسية في توسيع ساعات الزيارات، من قبل السياح وزوار الموقع والمدينة القديمة وزيادة في الجذب السياحي الديني اليهودي للقدس القديمة.

يذكر ان (الحوض المقدس) تعبير فضفاض لمشروع تهويدي لمحيط البلدة القديمة تم اطلاقة عام 1999 . ويمتد من منطقة وادي الربابة في بلدة سلوان مرورا بحيي البستان ووادي حلوة في البلدة، ثم نحو منطقة طنطور فرعون والمقابر اليهودية على سفوح جبل الزيتون، وتبلغ المساحة المستهدفة بهذا المشروع نحو 2 كيلومتر، ويستغل الاحتلال القضية الدينية لفرض واقع سياسي وسياحة دينية تهويدية في المكان بالتعاون والشراكة مع جمعيات استيطانية مثل جمعية “إلعاد” و”عطيرت كوهانيم”. ولأول مرة منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 يتم إنارة الجدار الجنوبي للمسجد الاقصى من قبل الاحتلال الذي يمنع دخول موظفي الاوقاف والآثار والاعمار الهاشمي اليها، ويمنع انارة اجزاء واسعة من المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.

ويعتبر هذا المشروع جزءا من مشروع سياحي جديد في القدس، والذي سيجعل من الممكن تجربة الحديقة الأثرية، مجمع مجاور لساحة الصلاة في الحائط الغربي ، ولربط غربي القدس بشرقيها. ليصل الزوار إلى الحوض التاريخي، وهو مشروع ضمن سلسلة مشاريع منها مشروع “القطار الهوائي” ومشروع الجسر الهوائي بطول 240مترا وبارتفاع 30 مترا) وسيبدأ من حي الثوري مرورا باراضي وادي الرباية وصولا لمنطقة وقف آل الدجاني جنوبي غرب المسجد الأقصى. وقد تم الكشف عن مسارات هوائية وأرضية وحدائق عامة ومطاعم يشملها هذا المشروع الضخم بهدف تشجيع السياحة الاستيطانية وجلبها لقلب الأحياء الفلسطينية لدعم الاستيطان فيها. وتقود هذا المشروع سلطة الآثار وجمعية تطوير وتأهيل حارة اليهود وبتمويل من وزارة السياحة ومؤسسة وليام ديفيدسون التي ساهم تبرعها السخي في جعل المشروع ممكنا. ووفق بلدية الاحتلال فقد تم تدشين المشروع في حفل إطلاق خاص ، بحضور وزير الإسكان والقدس والتراث عضو الكنيست زئيف إلكين ، ووزير السياحة يوئيل رازفوزوف ، ورئيس البلدية موشيه ليون ، ومدير سلطة الآثار إيلى إسكوزيدو، حيث تم تجهيز المكان بإضاءة مبتكرة مع التركيز بشكل خاص على زوايا الإضاءة ودرجة حرارة الضوء المتغيرة، حسب العروضات الخاصة المضاءة في المكان بحيث يمكن رؤية الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المضيء من سلسلة التلال والجبال مثل جبل المكبر وسلوان وابو ديس والسواحرة وقصر المندوب البعيد.

كما تتصاعد وتتسارع وتيرة عربدة واعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وما تبقى لهم من أراض وممتلكات . فقد وجه مستوطنون دعوات لاقتحام قرية النبي صموئيل ومسجدها، والحشد بأعداد كبيرة تصل إلى 10 آلاف مستوطن.وقاد عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير اقتحامًا استفزازيًّا لقرية النبي صموئيل، بمشاركة مئات المستوطنين، وتحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي ، التي كثفت من انتشارها وحواجزها في القرية ومحيطها استباقًا للفعالية التي سينظمها أهالي القرية ضد سياسات الاحتلال العنصرية ، والتضييقات المفروضة عليهم.وتقع قرية النبي صموئيل شمال غربي القدس المحتلة، بجوار موقع أثري يحمل الاسم نفسه، وبنيت على قمة تلة حول المسجد والقبر

الذي يُنسب إلى النبي صموئيل.وتواجه القرية الفلسطينية حصار الاحتلال وسياساته العنصرية، بعد عزلها عن محيطها ببناء جدار الفصل العنصري ولا يُسمح لساكني القرية دخول مدينة القدس أو الضفة الغربية المحتلة إلا بتصاريح صادرة عن سلطات الاحتلال وجيشه.ويمنع الاحتلال السكان من البناء بدون تراخيص، في حين ترفض سلطات الاحتلال منح تراخيص للمواطنين لبناء مساكنهم وتطويرها وتوسعتها.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس:اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى من باب الأسباط لأول مرة منذ احتلال مدينة القدس المحتلة عام 1967، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأدوا صلوات تلمودية علنية.حيث خرجت مجموعة من المستوطنين من باب الأسباط بعد اقتحام ساحات المسجد من باب المغاربة، قبل أن تعاود اقتحام المسجد من باب الأسباط مرة أخرى، والخروج من باب السلسلة. فيما نفذ بعضهم ما يُسمى بـ”السجود الملحمي” في عدة مناطق داخل الساحات. وأخطرت سلطات الاحتلال المواطن عصام شرف من حي وادي قدوم ببلدة سلوان بهدم منزله قيد الإنشاء، وأمهلته سبعة أيام . وفي السياق ذاته تسلم الباحث المتخصص في شؤون القدس فخري أبو دياب تسلم قرارا بهدم جزء من منزله في حي البستان بسلوان. كما جددت قوات الاحتلال أعمال الحفر في المقبرة اليوسفية بجانب باب الاسباط بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وتحاول سلطات الاحتلال إقامة حديقة على جزء من اراضي المقبرة اليوسفية.

الخليل:اقتحم عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح، منطقة كنار في بلدة دورا جنوب الخليل، وعبثوا بممتلكات المواطنين. وأصيب المواطن أحمد موسى محمد حوامدة برضوض، إثر اعتداء مستوطنين عليه في بلدة السموع، شرق الخليل. كما اعتدى مستوطنون من مستوطنتي “بيت هداسا” و”رماتي يشاي” في الخليل بالضرب على الطفل اسلام شريف التميمي (١٣عاما)، اثناء تواجده في البلدة القديمة ما تسبب بإصابته برضوض وجروح في رأسه، عولج على إثرها ميدانيا. وفي ذات السياق، حطم مستوطنون من مستوطنة “بيت هداسا” زجاج منزل لعائلة سدر، في شارع الشلالة وسط المدينة، وأثاروا حاله من الرعب لدى اطفال العائلة. كما اقتلعت قوات الاحتلال نحو 100 شجرة زيتون معمرة في منطقة واد سعير شرق الخليل.تمهيدا للاستيلاء على 11 دونما من أراضي المواطنين في تلك المنطقة. وحطمت قوات الاحتلال خلايا شمسية في منزل المواطن أسامة حمامدة، الكائن قرب تجمع شعب البطم والطريق الالتفافي 60، واستولت على

بيت لحم: أطلق عدد من المستوطنين في مستوطنة “تكواع” شرق بيت لحم، النار صوب مزارعين كانوا يفككون غرفة خشبية أقامها المستوطنون في بلدة تقوع،وذلك بحماية جنود الاحتلال .و هذه المرة الثانية التي ينصب المستوطنون مثل هذه الغرفة ويقوم المواطنون بتفكيكها، كما أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق والحجارة، جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم وقامت قوات الاحتلال بإغلاق القرية بالكامل وهدمت آليات الاحتلال منزلاً قيد الإنشاء وبركسين واقتلعت 50 سجرة زيتون في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بحجة وقوعها ضمن المناطق المصنفة “ج”.وهاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب لحم بالحجارة، ما أثار حالة من الهلع والخوف، كما دمروا أنابيب مياه، في قرية كيسان، شرق بيت لحم حيث قاموا بتقطيع أنابيب المياه، بمنطقة “واد عبيان” في القرية، ما أدى إلى انقطاع المياه عن منازل المواطنين.

طولكرم:أقدم مستوطنون على وضع بيوت متنقلة “كرفانات” في أراضي قرية أبو لوقا الواقعة داخل بلدة بيت ليد شرق طولكرم في محاولة منهم لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.وتصدى سكان المنطقة لأولئك المستوطنين وتلك القوات التي بدورها اعتدت على المواطنين وهاجم حارس مستوطنة “أفني حيفتس”، المقامة على أراضي قرى شوفة وكفر اللبد، وكفا، والحفاصي، المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم بقرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

الأغوار: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أساسات منزل قيد الإنشاء شرق مدينة أريحا وتبلغ مساحة أساساته نحو 110 متر مربع، بحجة عدم الترخيص. كما أغلقت شركة “مكروت”، ترافقها قوات الاحتلال، فتحات مياه في قرية بردلة بالأغوار الشمالية.و التي تغذي المواطنين؛ بحجة أنها غير مرخصة. واستولت طواقم مجلس المستوطنات، على شاحنتين لنقل السماد العضوي في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس بعد ان اقتحمت المنطقة

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