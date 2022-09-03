شذوذ السياسيين

سامي جواد كاظم

مختلف المواقف لمختلف السياسيين لاثبات ظلم واستهتار السياسي بالقيم الانسانية .

السعودية تقاتل الحوثيين وتدعي انها تحقق انتصارات عليهم وتلفق عليهم اكاذيب وتتفاوض مع هادي عبد ربه لوقف اطلاق النار وتشكيل حكومة ، وسرا ترسل الوسطاء للتوسل بالحوثيين ان يكفوا عن ضرباتهم الموجهة والموجعة .

امريكا تساند الحكومات المعتدية الضعيفة في الحروب حتى تستنزفها هي ومن تقاتل ضدها وتجعلها سوق رائجة لبيع اسلحتها ، مثل ال سعود واوكرانيا ، بل ضحكت على اوربا واوقعتها في محنة الطاقة مع روسيا وهي لا تلتفت الى ما يحدث للشعب الاوكراني .

الكيان الصهيوني يهدد العرب بالنووي ويرفض ان يكون لدى ايران سلاح نووي وبدعم امريكي والتاريخ يسجل ان امريكا هي البلد الاول والوحيد الذي استخدم النووي ضد اليابان .

امريكا التي اجرمت وعبثت وهتكت كل القيم في افغانستان وتبجحت وكذبت بانها تقاتل طالبان ووصفتهم باشنع واخس الصفات واخيرا سلموهم الحكم وخرجوا يجرون ذيول الخسة والهزيمة والتامر .

مصر تفاوض المقاومة ضد الكيان الصهيوني امتثالا للاوامر الامريكية على ايقاف ضرباتهم للصهاينة وعدم تحرير اراضيهم والسماح للصهاينة بهدم دور الفلسطينيين واعتقال شبابهم وقتل اطفالهم وبدم بارد .

الموعد المقرر للانتخابات العراقية هو الشهر السادس سنة 2022 وثار الثوار وتعالت المطالبات بانتخابات مبكرة وتم ذلك في الشهر العاشر 2021 والى الان لم تشكل حكومة ولم تقر موازنة وبرلمان لا يعرف هل هو قانوني ام لا ؟ لان المعروف انتخاب رئيس البرلمان يكون في سلة واحدة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والى الان لم يتم ذلك وتاتي المطالبات الان بانتخابات مبكرة فمتى هو الموعد الاصلي لها حتى تكون مبكرة ؟

وحكومتنا المفروض انها حكومة تصريف اعمال ولكن غير ذلك واقع الحال فانها تاخذ قرارات مصيرية وتجتمع مع حكومات اجتماعات جوهرية .

ماكرون يهدد ويتوعد المسلمين الذين يستنكرون الرسوم المسيئة بحق رسول الله صلى الله عليه واله ، وفي نفس الوقت يتوعد الرسام الكاريكتوري الذي رسمه على هيئة هتلر .

بقتل مواطن صحفي وله مكانة اعلامية في قنصليته في انقرة وبطريقة بشعة جدا حتى ان بيلوسي رئيسة الكونغرس الامريكي قالت انها اقشعرت واستهجنت ولم تكمل الفلم الذي قطعوا به خاشقجي ، واستنكروا جريمة ابن سلمان واخيرا يتعاملون معه ويصافحون يده الملوثة بدم الاجرام وكان شيئا لم يكون .

وبايدن الذي يصف السعودية بانها دولة ارهابية وجاهلية وووو يقوم بزيارتها ليتوسل بها في زيادة ضخ البترول لسد نقص الطاقة بسبب حرب روسيا هل هنالك خسة اكثر من هذا ؟

الشعب انتخب الاخوانجي مرسي وهذه الديمقراطية التي تنادي بها امريكا فاذا بالسيسي يغدر به وينقلب عليه ويسجنه فكانه سجن من انتخبه وليقول ان صناديق الاقتراع هي صناديق نفايات ،اليست هذه الانتخابات مضحكة؟ الاخوان الذراع الارهابي للوهابية لان حسن البنا هو ماسوني ولقبه الصحيح الساعاتي ولقب بالبنا لان كلمة ماسون تعني بناء .

في بلدي فاز الجعفري بالانتخابات فاعطيت للمالكي وزفاز اياد علاوي فاعطيت للمالكي وفاز المالكي فاعطيت للعبادي وفاز التحالف الشيعي فاعطيت لعادل عبد المهدي الذي لم يشارك بالانتخابات ، وتم اجباره على الاستقالة لياتي شخص من المجهول ليستلم رئاسة الحكومة .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط