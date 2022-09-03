شعوذة وانتقام عائلي وابتزاز عصابات.. ماذا يحدث مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا؟

وذكر موقع “RMC” الفرنسي، الأربعاء، أن الشرطة الفرنسية وجهت الدعوة إلى والدة اللاعبين من أجل الاستماع إليها بوصفها شاهدة، في كل ما جرى تداوله في الأيام الماضية بخصوص تعرض بول إلى عملية ابتزاز، ولم تُكشف معطيات بخصوص ما أفادت به والدة اللاعبين في الماضي، بعد أن حاول ثلاثة أشخاص زيارته في منزله، ولكنه رفض مقابلتهم قبل أن يختار اللجوء إلى الشرطة التي تواصل بحثها.