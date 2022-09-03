طبيب بريطاني مشهور يحذر من الخبز الأبيض والمعكرونة لتسببهما بفقدان البصر

وذكر الدكتور بريان واشلر الذي يظهر بانتظام على التلفزيون البريطاني ومواقع التواصل الاجتماعي، أنه ”بالإضافة إلى العمر يمكن أن يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا في فقدان البصر“.

وأبلغ صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، السبت، أن ”الكربوهيدرات البسيطة، مثل تلك الموجودة في الخبز الأبيض والمعكرونة، تم ربطها بشكل مباشر بزيادة خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط أساسا بتقدم العمر“.

وقال الطبيب: ”هذه الأطعمة هي السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى كبار السن، إذ إنه يتم هضم هذه الأنواع من الكربوهيدرات بسرعة كبيرة؛ ما يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم وبالتالي إلى ضعف البصر تدريجيا“.

ولتجنب مخاطر الرؤية، نصح الدكتور واتشلر باستبدال الخبز الأبيض والمعكرونة بخبز الحبوب الكاملة، مشددا أيضا على ضرورة تقليص تناول اللحوم المصنعة.

وقال: ”من الضروري جدا تخفيف استهلاك اللحوم المصنعة لأن هذا النوع من اللحوم بما في ذلك النقانق غنية بالصوديوم، ما يزيد بشكل كبير من الملح في الجسم ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع ضغط الدم“.

وتابع الطبيب: ”في عينيك، قد يتسبب هذا في اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، وإن تلف الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر“.

ونصح بأن لا يتم تجاوز كميات الملح المحددة طبيا وهي حوالي 2300 مليغرام أو أقل يوميًا، مشيرا إلى أن البالغين يجب ألا يأكلوا أكثر من 6 غرامات من الملح يوميًا (2.4 غرام صوديوم) – أي حوالي ملعقة صغيرة واحدة.

كما شدد الطبيب، على ضرورة تجنب المشروبات السكرية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو المحليات الصناعية.

وأضاف: ”يمكن أن تسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم ما قد يؤدي إلى تسريع عتمة العدسة في حالة الإصابة بمرض السكري. لقد ثبت طبيا أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تضخم عدسة العين، ما قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو ضعف البصر بشكل مستمر“.