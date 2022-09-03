لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا

بقلم ( كامل سلمان )

تعدد الالهة حسب النص القرآني في الاية ( لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا) اي ان السموات والارض يصيبهما الفساد بوجود اكثر من إله في هذا الكون اي كل شيء سيفسد فيهما ، كذلك تعدد القادة تفضي الى نتيجة حتمية وهي الفساد ، تعدد سلطة الاحزاب والكيانات تفضي الى نتيجة حتمية وهي الفساد . إذا هو قانون إلهي

نحن نلوم و ننتقد الاحزاب والكيانات و ننعتهم بالفساد والسرقة و ننسى بإن هؤلاء الفاسدون حتى لو كانوا ملائكة لفسدوا بحكم تعدد القوى و مراكز القوى و بحكم غياب الاله الواحد المسيطر في الدولة او مايسمى صلاحيات القيادة ، ونحن تعودنا في تأريخنا هذا الاله الواحد هو الحاكم المطلق الدكتاتور او الخليفة او السلطان ولكن في المجتمعات الديمقراطية والمجتمعات العصرية المتقدمة فقد اصبح الاله الواحد هو الدستور المفروض طاعته على الجميع ولكن بوجود القوى المتعددة المتسلقة فوق اكتاف الدستور سيصبح الدستور مجرد قرطاس .

لماذا تعدد القوى او الالهة تفسد الامور ؟ القضية بكل بساطة تعود لاختلاف وجهات النظر وأختلاف الرؤى ، و أختلاف المصالح و بأختلاف الرؤى والمصالح فأن الامور تنتهي اما الى صراع فكري ثم يتطور الى صراع دموي او الى توافق بالمصالح وفي كلتا الحالتين سيكون الفساد علامة مميزة لنظام الحكم ، وهذا مانراه على ارض الواقع توافق في ادارة دفة الحكم ، وحتى توافق المصالح ستؤدي الى اختلاف الحصص الموزعة والنسب والتقسيم وهذا بدوره يخلق ازمات متعاقبة ستنتهي في يوم من الايام الى مواجهات لا تحمد عقباها ، وقد مررنا بكل هذه المراحل وتذوقنا كل انواع المواجهات ولكن الان نخوض المرحلة الاصعب من هذه التجربة السيئة التي لا يظهر منها بارقة امل منذ اليوم الاول .

ان قوانين الحياة التي نعيشها لا تختلف كثيرا عن قوانين الاله في الكون ، لإن ما نقرأه بالكتاب المقدس انما هو مرتبط بالواقع مهما كانت روحانياته وغيبياته بعيدة عنا ، فعندما نقرأ ان تعدد الالهة يستحيل معه بناء الكون بشكل صحيح وتسييره بشكل صحيح ، بنفس المقدار نفهم تعدد القيادات يستحيل معه بناء الاوطان وتسييرها بشكل صحيح ، والتوافقية هي مبدأ تعدد القيادات ، وهذا المبدأ كان وراء الضمور الذي اصاب مجالات الحياة في العراق و تأسيس أسوأ نظام حكم عرفه التأريخ وانعكس كل هذا السوء على حياة المواطن العراقي وهو السر الخفي وراء الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة وهذا ما يقوله كتابنا المقدس . ان اية سلبية تصيب البلد ستشل قدراته وتنهش كيانه وستستقر بالنهاية تلك السلبيات على حساب المواطن ومستقبل المواطن اي ان المواطن هو الذي بالاخير يدفع فاتورة الخلافات السياسية او فاتورة الفساد .

نحن لا نتمنى صراعات سياسية ومواجهات وتناحر قد تتحول الى مواجهات دموية لأن الجميع هم ابناء هذه الارض وأية خسارة تصيب طرف ما ، هي خسارة للجميع ولكن بنفس الوقت لا نرضى ان يتوافقوا هؤلاء المختلفين على حساب مصلحة البلد ومصلحة المواطن ، نريد المبادىء القرآنية هي البديل وهي الحل ، والقرآن ينطقها صراحة بإن تعدد القيادات تؤدي الى الفساد وتعدد القيادات يعني الحصانة لكل مشترك بالعملية السياسية يعني الكل قادة ، لذلك نطالب بقيادة واحدة و جهة واحدة وهي الجهة التي تفوز بشكل شرعي ودستوري في الانتخابات بأشتراك اطياف الشعب كافة دون خوف او تردد ، كي تكون هذه الجهة مسؤولة امام الله وامام الشعب عن كل تقصير وسوء اداء في العمل ولكي لا يختبىء بعضهم وراء بعض وكل منهم يتهم الاخرين بالفساد كما تعودنا سماع ذلك خلال السنين الماضية . وعندما تسير الامور بهذا الشكل ستتوضح الامكانيات الضعيفة لهذه الفئات التي اعطت لنفسها القدسية والمعجزة وكانت تدعي بإنها الاجدر في قيادة البلد عندها ستكتشف عجزها وعدم قدرتها على قيادة نادي ليلي وليس قيادة بلد ، وهي سوف ترمي نفسها بنفسها في القمامة لتقول للعالم نحن فاشلون ولم نكن سوى اناس مخدوعون بأنفسنا وظننا بانفسنا حسنا ولم نكن اهلا لهذا الظن او يقولون الآن حصحص الحق كما قالت ذلك امرأة العزيز ، ولكن متى وكيف يحصل ذلك ؟

[email protected]

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط