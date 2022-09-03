مصدر‭ ‬رئاسي‭ :‬السيسي‭ ‬تلقى‭ ‬إشارات‭ ‬إيجابية من‭ ‬قوى‭ ‬عراقية‭ ‬للتوسط‭ ‬في‭ ‬الأزمة

مصدر‭ ‬رئاسي‭ ‬لـ‭ ‬الزمان‭ :‬السيسي‭ ‬تلقى‭ ‬إشارات‭ ‬إيجابية من‭ ‬قوى‭ ‬عراقية‭ ‬للتوسط‭ ‬في‭ ‬الأزمة

تظاهرات‭ ‬تشرينية‭ ‬لجس‭ ‬النبض‭ ‬تهدد‭ ‬بالعودة‭ ‬الكبرى‭ ‬بعد‭ ‬الأربعين

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ــ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬تلقى‭ ‬إشارات‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬سياسية‭ ‬عراقية‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬ساسة‭ ‬عراقيون‭ ‬لم‭ ‬يسمهم‭ ‬عن‭ ‬ترحيبهم‭ ‬بمبادرات‭ ‬مصرية‭ ‬للتوسط‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المتنازعة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للأزمة‭ ‬لثقتهم‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬العراق‭ ‬نظرا‭ ‬للعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬ولأن‭ ‬مصر‭ ‬تعتبر‭ ‬العراق‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬المصدر‭ ‬لم‭ ‬يشر‭ ‬الى‭ ‬المبادر‭ ‬بطلب‭ ‬الوساطة،‭ ‬أهو‭ ‬طرف‭ ‬عراقي‭ ‬ام‭ ‬مصري‭ ‬؟‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬اجريناه‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬والعراق‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬عبدالله‭ ‬الاشعل‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسبق‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬معقدة‭ ‬نتيجة‭ ‬تدخل‭ ‬أطراف‭ ‬خارجية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬مليشيات‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬تستخدم‭ ‬القوة‭ ‬لفرض‭ ‬عناصر‭ ‬معينة‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬مفاصل‭ ‬الدولة‭ ‬السياسية‭. ‬وأكد‭ ‬الاشعل‭ ‬ان‭ ‬الأمل‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬الطائفية‭ ‬والتدخل‭ ‬الخارجي‭ ‬وردد‭ ‬شعارات‭ ‬برفض‭ ‬التدخل‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬العراق‭ . ‬وقال‭ ‬د‭. ‬طارق‭ ‬فهمي‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بأن‭ ‬الحوار‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬أمام‭ ‬العراقيين‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إعلان‭ ‬الصدر‭ ‬اعتزال‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬كان‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬رسالة‭ ‬دفعت‭ ‬بالتيار‭ ‬الصدري‭ ‬إلى‭ ‬الخروج‭ ‬إلى‭ ‬شوارع‭ ‬العراق‭ ‬ورغم‭ ‬انتهاء‭ ‬حالة‭ ‬التظاهرات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عوامل‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬لازالت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬التجاذب‭ ‬داخل‭ ‬البيت‭ ‬الشيعي‭ ‬نفسه،‭ ‬ورغم‭ ‬انتظار‭ ‬قرار‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القضية‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬بل‭ ‬لابد‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬مقبولة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ .‬وشدد‭ ‬فهمي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬العربي‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬وخاصة‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬العراق‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭ ‬تستطيعان‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬لاستقرار‭ ‬العراق‭ ‬نظرا‭ ‬لوجود‭ ‬مصالح‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬البترول‭ . ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬العراقي‭ ‬نسيم‭ ‬عبدالله‭ ‬أن‭ ‬القاهرة‭ ‬تحظى‭ ‬بقبول‭ ‬الجميع‭ ‬وتدخلها‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬فهي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬تاريخها‭ ‬لم‭ ‬تتدخل‭ ‬لنصرة‭ ‬طرف‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الآخر‭ ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬المصرية‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬حنكة‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬طرفا‭ ‬وسيطا‭ ‬لأنها‭ ‬تحظى‭ ‬بقبول‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العراقيين‭ ‬يأملون‭ ‬خيرا‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭ ‬،‭ ‬ودعا‭ ‬عدنان‭ ‬الكناني‭ ‬الخبير‭ ‬الأمني‭ ‬العراقي‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬وإنصاف‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬وتخليص‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬الحالية‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬حقوق‭ ‬العراقيين‭ ‬سرقت‭ ‬ودمائهم‭ ‬أصبحت‭ ‬رخيصة‭ ‬ويستهان‭ ‬بها‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬حدوث‭ ‬مجاعة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬لا‭ ‬يطاق‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬نصف‭ ‬العراقيين‭ ‬تحت‭ ‬خط‭ ‬الفقر‭ .‬

​فيما‭ ‬تظاهر‭ ‬التشرينيون‭ ‬الجمعة،‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭ ‬باتجاه‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء،‭ ‬ولوحوا‭ ‬بتظاهرة‭ ‬‮«‬كبرى‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬أربعينية‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭ (‬ع‭.‬

ونظّم‭ ‬‮«‬ثوار‭ ‬تشرين‮»‬‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬الفساد‭ ‬الحكومي‭ ‬وانتشار‭ ‬السلاح‭ ‬الذي‭ ‬تملكه‭ ‬الميليشيات،‭ ‬مطالبين‭ ‬بمحاسبة‭ ‬قتلة‭ ‬المحتجين‭. ‬وحمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقية‭ ‬وطالبوا‭ ‬بهدوء‭ ‬بتغير‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬بثها‭ ‬تلفزيون‭ ‬العراقية‭ ‬العام‭.‬

ورفع‭ ‬المحتجون‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬لن‭ ‬تحكم‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬وداسوا‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬زعماء‭ ‬المليشيات،‭ ‬كما‭ ‬هتفوا‭ ‬ضد‭ ‬النفوذ‭ ‬الإيراني‭ ‬والميليشيات‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭.‬‭ ‬ولم‭ ‬تقع‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬المليشيات‭ ‬او‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬رأى‭ ‬المراقبون‭ ‬ان‭ ‬التظاهرة‭ ‬لم‭ ‬ترق‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬كبير‭ ‬وأنها‭ ‬مجرد‭ ‬محاولة‭ ‬جس‭ ‬نبض‭ ‬توقيتها‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬وربما‭ ‬كانت‭ ‬الاستعدادات‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لها‭ ‬لاسيما‭ ‬ان‭ ‬مجالس‭ ‬العزاء‭ ‬لقتلى‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬والاطار‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مقامة‭.‬

وكان‭ ‬‮«‬المتظاهرون‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬بوابة‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬الحارثية،‭ ‬وقرروا‭ ‬عدم‭ ‬دخولها‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلى‮»‬‭.‬

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