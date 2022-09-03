ملا بختيار يحذر من “انهيار” السليمانية اقتصاديا واداريا

حذر القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، السبت، من انهيار محافظة السليمانية اقتصاديا واداريا، مشيرا الى أن مشاكل المحافظة حاجة الى اعادة نظر من قبل فريق الاتحاد في حكومة الإقليم.

وقال بختيار في مؤتمر صحافي إن “مشاكل السليمانية بحاجة الى اعادة نظر من قبل فريق الاتحاد الوطني الكردستاني في الحكومة، وهم يتحملون مسؤولية كبيرة اذا انهارت السليمانية اقتصاديا واداريا فهذه مسؤوليتهم، ويجب أن يقدموا تقريرا للاتحاد الوطني بكل ما يجري في السليمانية”.

وأضاف، أن “اللامركزية الادارية شيء جيد لان المحافظات تاخذ صلاحيات الحكومة وتنفذها بطريقة لامركزية لكن بشرط أن تكون وفقا للقوانين المتبعة في الإقليم لكن ما حصل في السليمانية لم يكن كذلك لهذا فشلت في تطبيق اللامركزية”.

ولفت الى أن “اعتقال تجار الأراضي في السليمانية جاء في وقت متأخر”، مبينا أن “التأخير في هذه القضية خلق رأيا عاما مناهضا للحكومة وهذا أمر خطير للغاية ويجب الوقوف عنده بجدية”. انتهى/25

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