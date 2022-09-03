نائب: سنفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات ردم حفرة الخسفة

اعرب النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، السبت، عن رفضه لردم حفرة الخسفة والتي دفن فيها آلاف الشهداء من أبناء نينوى لمواقفهم الرافضة ضد تنظيم داعش الارهابي.

وقال الدوبرداني في بيان “سوف نفتح تحقيقا عاجلا وسنتابع مع نواب نينوى الآخرين، الجهة التي قامت ذلك لمحو آثار جريمة الخسفة والتنكر لتاريخ وبطولة شهداء نينوى ومواقفهم الوطنية ضد داعش الإرهابي”.

وأضاف، أنه “طوال سنوات كنا نطالب بفتح هذه الحفرة لكن الحكومة كانت تتعذر بحجة أن فتح الحفرة تحتاج الى جهد دولي”.

وتابع الدوبرداني، “لن نسكت عن ردم حفرة الخسفة لان ذلك يعد جريمة بحق الرافضين لداعش وبالتالي هو طمس لجرائم هذا التنظيم الارهابي بحق أبناء محافظاتنا، بل نحن مع فتح حفرة الخسفة، وإخراج جثث الشهداء منها وتسليمها لذويهم والذين ينتظرون معرفة مصير ابنائهم منذ سنوات”. انتهى/25

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