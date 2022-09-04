إصابة 8 نازحين بحريق نشب داخل مخيم للآيزيديين قرب زاخو

الحشد يحبط تعرّضاً وصقور الجو تدك أوكار داعش في حمرين

المحافظات – مراسلو

صدت قوة من اللواء 42 في الحشد الشعبي ، تعرضا داعشا في منطقة سيد غريب جنوب قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين. وقالت الهيئة في بيان مقتضب امس إن (عناصر داعش كانوا يرومون التسلل لتنفيذ هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية في القضاء). واستهدفت مقاتلات القوة الجوية، وكراً لعصابات داعش في سلسلة جبال حمرين.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تابعته (الزمان) امس أن (الرصد المتواصل لأوكار داعش ،وفر معلومات استخبارية مهمة للأجهزة الأمنية، حيث حصل جهاز المخابرات الوطني على معلومات دقيقة عن وجود وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين)، وتابع ان (طيران القوة الجوية نفذ ضربة جوية استهدفت خلالها هذا الوكر بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، في ما خرجت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين لتفتيش المكان المستهدف). وانطلقت في وقت سابق ،المرحلة السابعة من عملية الإرادة الصلبة في صلاح الدين وديالى. واوضح بيان امس أنه (بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت قطعات من قيادات عمليات صلاح الدين وديالى وسامراء بالمرحلة السابعة من عملية الإرادة الصلبة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية)، وتابع أن (هذه المرحلة تشمل تفتيش مناطق حاوي العظيم في الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات، لملاحقة بقايا عصابات داعش)، مؤكدا ان (انطلاق هذه المرحلة ،يأتي بالتزامن مع استمرار المقر المتقدم في كركوك بالمرحلة السادسة ضمن قاطع المسؤولية)، واستطرد بالقول ان (القوات الأمنية مستمرة بواجباتها بناءً على معلومات استخبارية دقيقة للقضاء على عناصر عصابات داعش وتطهير الأراضي من مخلفاتهم). وفي الانبار ، نفذت قوة مشتركة من الجيش واللواء 54 حشد ، عملية أمنية لدهم وتفتيش مناطق جميلة والبهوى والحصى في المحافظة.واشار بيان الحشد الى أن (عناصره شاركت في العملية الى جانب فوج مغاوير الجيش وقوة من جهاز الأمن الوطني والاستخبارات)، مؤكدا ان (العملية تهدف إلى تأمين وتفتيش المناطق الواقعة ضمن قاطع المسؤولية). من جهة اخرى ،نشب حريق ضخم في مخيم للنازحين الايزيديين بمحافظة دهوك ،اسفر عن اصابات بشرية . وذكر بيان إن (حريقا نشب في مخيم باجد كندال للنازحين في دهوك ، وأدى إلى احتراق 16 خيمة وألحق أضراراً مادية كبيرة)، واشار الى ان (الحريق تسبب بوقوع إصابات بين عدد من المتطوعين الذين حاولوا إخماد النيران قبل وصول فرق الإنقاذ وتمكنها من إخماد الحريق). وبحسب شهود عيان ،فإن الحريق أدى الى إصابة ثمانية أشخاص بحروق وتعرض اثنين آخرين لضيق تنفس ، فيما احترقت 22 خيمة، كانت تأوي 49 عائلة. وطالب المتضررون من حريق مخيم باجد كندال ،بتجديد منازلهم بمادة البلوك بدلا من الخيــــــــام.

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