إنقاذ شاب جراء تلقيه عدة طعنات في البطن

وفاة ثلاثة أطفال إثر حادث سير بالسليمانية

السليمانية – صلاح سعيد أمين

النجف – سعدون الجابري

أستقبلت مدينة الصدر الطبية في محافظة النجف المواطن ( م . ن ) من أهالي ناحية الحرية شرق الكوفة ، تعرض الى عدة طعنات بمنطقة البطن بآلة حادة ، أدت الى تلف الامعاء و المعدة و أجزاء أخرى داخل البطن . و بين أخصائي الجراحة العامة علي ياسين الربيعي في تصريح أمس انه (تم إنعاش شاب مصاب بعدة طعنات في منطقة البطن ، حيث تم تجهيزه لأجراء عملية طارئة ، و أدخاله صالة العمليات لإجراء فتح بطن أستكشافي). و أوضح الربيعي (تمكنّا من أصلاح الأضرار في المعدة و اللمعاء و استئصال الأجزاء المتضررة ، و ربطها بنجاح و بوقت قياسي). مؤكداً انه (تم أخراج المصاب من صالة العمليات متحسناً ، و يرقد الآن في ردهة الأنعاش لتلتقي الراحة التامة بعد العملية ، وبعدها سيتم نقلة الى ردهة الجراحة في مدينة الصدر الطبية لتلقية العلاج و هو بصحة جيدة). وتألف الفريق الطبي الذي ترأسه الطبيب الجراح علي ياسين الربيعي و مساعدة الدكتورة جيهان صاحب و رئيس ممرضين عايد حسن داوود . وكان إعلام مدينة الصدر الطبية قد كشف عن أن الشاب المصاب جلبته الشرطة و هناك تحفظ عن الحادث. وغيب الموت الإثنين ثلاثة أطفال بحادث مروري بين السليمانية وناحية عربت. بسبب الاصطدام التي حدث بين سيارة ودراجة نارية التي راكبوها الأطفال الثلاثة توفى اثنان منهم على الفور و بعدة فترة مات الثالثة منهم. الأطفال الثلاثة من أهالي قضاء شهرزور 40 كيلو مترا جنوب شرق مدينة السليمانية. وعند رجوعهم من العمل واجهوا الحادثة.

ومنعت لجنة فتوى العليا التابعة لإتحاد علماء الدين الإسلامي في اقليم كردستان زواج المسيار في الاقليم وأعلنت أن هذه العادة لاتنسجم مع المجتمع. أصدرت اللجنة بيانا قالت فيه (في الآونة الأخيرة أصبح زواج المسيار موضوع الساعة في بعض القنوات الإعلامية وفي منصات التواصل الإجتماعي وكذلك انشغل المواطنون به).

وأضافت (نحن في لجنة الفتوى العليا نلفت انتباه المسلمين والمواطنين الى حقيقة وهي أن هذا الزواج يتناقض مع عادات المجتمع الكوردي ولا يناسب لمجتمعنا ولانصدقه كونه لا ينسجم مع مقاصد الزواج في الإسلام). وطالبت لجنة الفتوى، العلماء المسلمين إبتعادهم عن إبرام هذه العقود من النكاح.

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