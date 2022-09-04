الأعرجي: موافقة الكاظمي على علاج جرحى التظاهرات بالخارج

تسمم 107 أشخاص بعد تناول الفلافل في ميسان

بغداد – ابتهال العربي

العمارة – علي قاسم الكعبي

اكد مستشار الامن القومي ،رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن احداث تظاهرات المنطقة الخضراء قاسم الاعرجي ،انه سيستحصل موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الحالات الحرجة لجرحى التظاهرات التي تستدعي العلاج خارج العراق. واستمع الأعرجي خلال تفقد جرحى التظاهرات في أحد مستشفيات بغداد، ،للاطمئنان على حالاتهم والوقوف على طبيعة العلاج والرعاية المقدمة إليهم إلى (شرح وافٍ من قبل الملاكات الطبية المشرفة على علاج الجرحى وطبيعة إصاباتهم)،وطالب الاعرجي (إدارة المستشفى بتقارير مفصلة عن كل حالة، للوقوف على احتياجاتهم وتسهيل سفر الحالات التي تستدعي العلاج خارج البلاد، بعد استحصال موافقة رئيس الوزراء،متمنيا لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى منازلهم). وأعلنت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأحداث المنطقة الخضراء في وقت سابق ،تشكيل لجان فرعية عديدة للتحقيق الميداني بشأن المواجهات التي أودت بحياة الكثير من متظاهري التيار الصدري خلال تصعيدهم في المنطقة الحكومية المحصنة.واندلعت الاشتباكات بعد إعلان رئيس التيار مقتدى الصدر انسحابه من جميع الأنشطة السياسية ،رداً على وصفه تقاعس أحزاب عن إصلاح نظام حكم يصفه بالفاسد. وبعد تصاعد العنف ،أمر الصدر ،انصاره بإنهاء احتجاجاتهم في وسط بغداد لتهدئة التوتر الذي أدى إلى أكثر أعمال العنف دموية منذ سنوات.واعتذر الصدر للعراقيين بعد مقتل نحو 30 من أنصاره في الاشتباكات مع قوات الأمن، وقال إن (ما حدث ليس ثورة لأنها خرجت عن سلميتها). ودعا الكاظمي إلى ضبط النفس ،وأعلن تشكيل لجنة للتحقيق بالأحداث الدموية التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. وعلى ضوء ذلك، ترأس الأعرجي ،اجتماعا للجنة تقصي الحقائق التي تضم عضوية ممثلين عن رئاسة أركان الجيش والعمليات المشتركة ووكالة الاستخبارات وجهاز المخابرات والأمن الوطني. وذكر بيان لمكتب الأعرجي أن (اللجنة تتولى مسؤولية تقصي الحقائق عن الأحداث التي جرت داخل المنطقة الخضراء، التي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية)، واشار الى انه (تقرر في الاجتماع تشكيل لجان فرعية، للتحرك بشكل ميداني، من أجل تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء). وفي ميسان ، ارتفعت حالات التسمم جراء تناول الفلافل في مطعم شعبي بمدينة المجر إلى 107 حالات. وقال مدير إعلام دائرة صحة المحافظة محمد الكناني أن (107 أشخاص تعرضوا للتسمم جراء تناولهم الفلافل بمطعم في مدينة المجر، نقلوا إلى إثرها إلى المستشفى)، واشار الى ان (المطعم غير مجاز، وقد أجريت فحوصات أرسلت إلى المختبر لمعرفة سبب التسمم). وكانت دائرة الصحة بالمحافظة،قد سجلت 89 حالة تسمم لأشخاص تناولوا الفلافل بمطعم شعبي في قضاء المجر. وأشارت في بيان إلى (معالجة جميع المصابين، ومغاردة غالبيتهم للمستشفى). بدورها ، اغلقت الشرطة ،المطعم بعد تسجيل حالات التسمم. وكانت المحافظة قد شهدت حادثا مماثلا اسفر عن تعرض 300 مواطن للتسمم، توفي أحدهم، في مدينة العمارة، العام الماضي، بعد تناولهم الفلافل من معطم اخر.

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