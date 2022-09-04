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الجيرة والحيرة!!

الجار: الحليف , الناصر , الذي يكون ظهر بيته إلى ظهر بيتك , الذي بينك وبينه حدود فاصلة.

إحتار: تردد واضطرب وارتبك.

البلدان تتجاور لأن الأرض واحدة , وكل مجموعة من البشر تتخذ فيها موضعا لها وتترسم حدودها , أي أن المجتمعات تبني أعشاشها كما تفعل الطيور وباقي المخلوقات , فهذا السلوك غريزي لدى كل مَن دب فوق التراب وتواجد في بيئة ما.

والتجاور يدعو للتفاعل والتواصل , ومعظم التفاعلات عدوانية ما بين المخلوقات المتجاورة حتى من الصنف الواحد , فالأسود تتقاتل دفاعا عن عرينها أمام الأسود الأخرى.

ولا يشذ البشر عن ذلك , فالسلوك السائد عدواني , ولهذا شهدت أوربا حروبا متواصلة بين دولها , والحروب مستمرة , ولن تخلو الأرض من الحروب ذات فترة.

ودول أمتنا متجاورة , وبعضها متحاربة مع بعضها , وهي من ذات الهوية والأصل , والبعض الآخر مع غيرها من ذات الدين والبيئة الثقافية , ولا تجد هدوءاً وسلاما وإعتصاما بإرادة جماعية ذات قيمة إيجابية.

فالصراع قائم بين دول الأمة , وبينها والدول المجاورة لها , وهو سلوك متكرر ومتطور , منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

وقد بلغ التفاعل السلبي ذروته في مراحل متعددة , حتى أن دول الأمة إستعانت بأعدائها للإنقضاض على دول عربية أخرى , تنابزها العداء أو تلقت الأوامر بمعادتها من قبل أسيادها.

والعجيب في أمر دول الأمة أنها لا تتعظ من الحوادث , والسبب يعود إلى أن آليات أنظمة الحكم تقاطعية , تماحقية , بمعنى الآتي يستهلك وقته في محق ما شيّده السابق , وما أن ينتهي حتى يأتي مَن يمحق ما شيد , وهذا السلوك يمنع التعلم من السابق , لأن النظر إليه سيكون بعين السوء , وسيبقى السلوك التنافري ما بين دول الأمة , وبينها وجيرانها من الدول التي تدين بدينها , وتشترك معها في تأريخها , وقد تواجدت قوى تستثمر في الصراعات البينية والإقليمية لتأمين مصالح التي يُراد لها أن تهيمنن وتسود.

فهل من رعاية لحق الجيرة؟!!

د-صادق السامرائي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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