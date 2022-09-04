الحلبوسي يحدد 10 نقاط: لن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الأحد، على ضرورة الإتفاق على عشر نقاط، قبل البدء بحوار وطني، مؤكدا ان العملية السياسية لن تمضي دون الاتفاق عليها.

ونشر الحلبوسي على حسابه في موقع تويتر “يجـب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي: تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية”.

وشدد الحلبوسي على ضرورة إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور، وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 إضافة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية ، مقترحا في الوقت ذاته إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

واكد على ان “إعـادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـراً الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافـة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ”.

ولفت الى اهمية “العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن”.

ودعا الحلبوسي إلى “تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان باتفـاق معلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز”.

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