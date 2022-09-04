السيد الغانمي يوجه بتقديم الدعم والمساعدة للأسرة النازحة التي تعرضت خيامها لحادث حريق في دهوك

شدد وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، على ضرورة الإسراع والعمل بشكل فوري بتقديم الدعم والمساعدة للأسر النازحة التي تعرضت، اليوم السبت، الى حادث حريق في مخيم (باجد كندالا) التابع لقضاء سميل في محافظة دهوك، والذي أسفر عن احتراق 14 خيمة نتيجة تماس كهربائي من دون خسائر بشرية.

حيث قامت كوادر الوزارة، بالتنسيق مع مديرية j. c. c وإدارة المخيم بتأمين 40 خيمة كاملة مع ملحقاتها للأسرة المتضررة، فضلا عن تقديم مساعدات الإغاثة من سلال غذائية وصحية.

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