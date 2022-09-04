الشرطة تقتل إرهابياً حاول التعرض على المواطنين والقوات الأمنية

النزاهة تضبط متهمين يروّجون معاملات عقود زراعية لقاء مبالغ

المحافظات – مراسلو

ضمن الجهود الأمنية لقطعات الشرطة الاتحادية بملاحقة العصابات الإرهابية ، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من الاستخبارات التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، من قتل إرهابي في منطقة غيدة التابعة إلى قضاء داقوق بمحافظة كركوك ، وقال بيان أمس ان (العملية تمت من خلال تنفيذ الكمائن الليلية ورصد تحركات احد العناصر الإرهابية الذي أُردي قتيلاً اثناء محاولته إطلاق النار باتجاه المفارز المنفذة للواجب).

عمليات إبتزاز

وألقت أجهزة الأمن الوطني في ذي قار القبض على متهم يدير عمليات الابتزاز المالي لعدد من المسؤولين في المحافظة. وذكر بيان أمس انه (بناء على معلومات استخبارية أكدت وجود شخص يُدير عمليات منظمة لابتزاز المسؤولين والمواطنين الأبرياء في محافظة ذي قار). واضاف انه (تم تشكيل فريق من مفارز الامن الوطني لتتبع هذا المتهم ومراقبة تحركاته ، ليتم القاء القبض عليه بالجرم المشهود وفقاً للموافقات القضائية ، مبينا ان عملية القبض تمت أثناء استلامه مبلغ 15 مليون دينار عراقي من أحد ضحاياه). وألقت شرطة محافظة البصرة القبض على متهم بالسرقة وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات. واشارت بيان امس انه (بتوجيه من قائد شرطة محافظة البصرة والمنشات علي عدنان عبدالحميد تمكنت قوة مشتركة من مركز شرطة سفوان وشعبة استخبارات سفوان بامرة مدير قسم شرطة الزبير العميد علي مطر من تتبع متهم والقبض عليه لقيامه بسرقة مبلغ مليوني دينار وجهاز العاب الفيديو نوع (اكس بوكس ) كذلك قيامه باستدراج مندوبي التوصيل الي داخل الأحياء السكنية ومن ثم يقوم بأخذ المصوغات الذهبية والهرب بين الدور السكنية)، واضاف البيان انه (تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل). وضبطت ملاكات هيئة النزاهة العامة، عددا من الأشخاص يروجون معاملات عقود زراعية لقاء مبالغ مالية في محافظة ديالى. وقال بيان امس ان (عملية الضبط التي نفذت بناءً على مذكرةٍ قضائية، حي جرى تأليف فريقٍ للتحري والتقصي من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد فور تلقيها معلومات تتضمن وجود شخصٍ في ديالى يزعم أنه يعمل موظفاً في البنك المركزي يقوم بتمشية معاملات عقودٍ زراعية لاستحصال مبلغ قرضٍ من المصرف الزراعي)، واضاف ان (الفريق قام بالإجراءات المناسبة، واستحصال الموافقات الأصولية من محكمة تحقيق الرصافة وديالى المختصتين بالنظر في قضايا النزاهة للإيقاع بالمتهمين، بالتنسيق المُتواصل مع مكتب تحقيق الهيئة في ديالى،إذ تمّ تأليف فريقين للتحري وللتواصل مع محكمة التحقيق في المحافظة)، واشار الى ان (الفريق قام بنصب كمين محكم، باتفاق المشتكي مع المتّهم الرئيس على إبرام العقد قرب محكمة دلي عباس وكاتب عدل، وبعد المتابعة والترصد، وإكمال معاملة العقد وتسليم مبلغ الرشوة، تم ضبط متهمين اثنين متلبسين بالجرم المشهود، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، اتضح أنَّهما كاسبان مبعوثان عن المتهم الرئيس)، مُؤكدا أن (ملية الضبط أسفرت أيضاً عن ضبط هواتفهم الشخصيَّة، وأصل العقد ومبالغ الرشا). وكانت الهيئة قد كشفت في وقت سابق، عن قيامها بتنفيذ 15 عملية قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال تموز الماضي. وذكر البيان ان (عملياتها ونشاطاتها والنتائج المتحققة خلال شهر تموز الماضي، تمثلت في 45 عملية ضبط، و15 متهماً تم ضبطهم بالجرم المشهود، و15 أمر قبض واستقدام بالأوامر القضائية الصادرة بحق ذوي الدرجات العليا)، مؤكدا ان (أحكام الإدانة القضائية خلال الشهر بلغت 90 حُكْمَاً، في ما بلغ عدد المدانين بأحكام قضائية 131 مداناً، أما ملفات تسلّم الهاربين والأموال المهربة فقد بلغت 58 ملفاً)، واستطرد البيان بالقول ان (استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية المتسلمة بلغت 1930 أما المشمولين بالكشف الذي ظهر لديهم تضارب في المصالح فقد بلغ عددهم 25 مشمولاً، إضافة إلى زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة والتي بلغت 42 زيارة). من جهة اخرى ،أعلنت الهيئة العامة للكمارك، ضبط 34 شاحنة مخالفة للتعليمات والشروط الاستيرادية عند مداخل مدينـــــة بغداد.

ضبط شاحنات

وذكرت الهيئة في بيان امس أنه (بتواصل ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة شاكر محمود الزبيدي، تمكن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى من ضبط 34 شاحنة مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية)، واشار الى ان (الشاحنات المخالفة محملة كهربائيات متنوعة وإطارات وأدوات احتياطية وأسلاك كهربائية وأثاث منزليّة وسيراميك ومواد تنظيف متنوعة ومولدات ومواد مختلفة أخرى)، مؤكدا ان (عملية الضبط تمّت من خلال إسناد من شرطة الكمارك)، وتابع انه (تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط