Posted on by

القبض على 12 داعشي والعثور على أحزمة ناسفة وأسلحة متنوعة غربي الموصل

القبض على 12 داعشي والعثور على أحزمة ناسفة وأسلحة متنوعة غربي الموصل

أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الأحد، القبض على عدد من عناصر داعش، والعثور على أسلحة متنوعة غربي الموصل، في عملية أمنية نفذتها صباح اليوم الأحد.

وقال العقيد حسيب جاسم في تصريح: إن «القوات الأمنية تمكنت من ضبط 5 أحزمة ناسفة وقنابل يديوية وأسحلة ومتفجرات من مخلفات تنظيم داعش في حي 17 تموز بجانب الموصل الأيمن».

وأضاف جاسم، أن «القوات الأمنية اعتقلت خلال العملية 12عنصراً ينتمون لعصابات داعش الإرهابي كانوا قد تسللوا إلى مناطق مختلفة غربي الموصل».

مشيراً إلى أن «الدواعش الآن رهن التحقيق في قيادة العمليات»، مبيناً أن «القوات الأمنية اعتقلت أيضاً المواطنين الذين تعاملوا وساعدوا الدواعش على التسلل إلى منازلهم غربي الموصل».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close