القبض على 12 داعشي والعثور على أحزمة ناسفة وأسلحة متنوعة غربي الموصل

أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الأحد، القبض على عدد من عناصر داعش، والعثور على أسلحة متنوعة غربي الموصل، في عملية أمنية نفذتها صباح اليوم الأحد.

وقال العقيد حسيب جاسم في تصريح: إن «القوات الأمنية تمكنت من ضبط 5 أحزمة ناسفة وقنابل يديوية وأسحلة ومتفجرات من مخلفات تنظيم داعش في حي 17 تموز بجانب الموصل الأيمن».

وأضاف جاسم، أن «القوات الأمنية اعتقلت خلال العملية 12عنصراً ينتمون لعصابات داعش الإرهابي كانوا قد تسللوا إلى مناطق مختلفة غربي الموصل».

مشيراً إلى أن «الدواعش الآن رهن التحقيق في قيادة العمليات»، مبيناً أن «القوات الأمنية اعتقلت أيضاً المواطنين الذين تعاملوا وساعدوا الدواعش على التسلل إلى منازلهم غربي الموصل».

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