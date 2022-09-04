النجم الجزائري يانيس حماش يسجل هدفاً رائعاً رغم انتقادات الجمهور لانتقاله إلى دينبرو

رياضة

تعرّض الظهير الأيسر الجزائري، يانيس حماش، لانتقادات كبيرة من جماهير الخضر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خطوته في آخر يوم، من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، عندما اختار الانضمام إلى فريق دينبرو الأوكراني.

ولم يتأخر يانيس حماش، في الرد على تلك الانتقادات، بعد أن قدّم أداء رائعاً ساهم في فوز فريقه دينبرو، السبت، على حساب فيريش ريفنا، بهدفين نظيفين ضمن الأسبوع الثالث، من منافسات الدوري الأوكراني لكرة القدم.

وسجل يانيس حماش الهدف الأول، في الدقيقة 45، ثم عاد وصنع الهدف الثاني لزميله، فلوديمير أداميوك، عند الدقيقة 47، وهي مباراة دخلها كلاعب أساسي، رغم أنه لم يمر على انضمامه إلى الفريق، سوى يومين فقط، قادماً من فريق بوافيشتا البرتغالي، مقابل مليون يورو.

ويرى المتابعون، أن يانيس حماش، كان أمام فرصة اختيار فريق أفضل وفي دوري أحسن، من أجل الحفاظ على مكانته في المنتخب الجزائري، لكنه فاجأ الجميع بانتقاله للدوري الأوكراني، الذي يمر بأوضاع غير مستقرة، بسبب الحرب التي تمرّ بها بلاده، ما قد ينعكس سلباً على مستواه.

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