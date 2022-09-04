بعد كيندر.. منظمة حماية المستهلك الجزائرية تحذر من السالمونيلا في ماركة “أوريو” الشهيرة

الصحة

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، L’Organisation APOCE، من احتمالية وجود بكتريا السالمونيلا، في منتجات “أوريو” الشهيرة.

واستشهدت المنظمة، بما نشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، في 28 أغسطس، حول احتمالية وجود البكتيريا، في منتجات تابعة لشركة “أوريو”.

وتعاني شركة موندليز الدولية، لصناعة المواد الغذائية، والتي تصنع عدة منتجات، بينها “أوريو”، من صعوبات في الإنتاج، ما دفعها لإغلاق مقرها في فرنسا بالكامل، ويرجع سبب الإغلاق إلى “عملية تطهير”، بحسب الصحيفة الفرنسية.

وقد حذرت منظمة حماية المستهلك الجزائرية، من تكرار تجربة تشبه ما حدث مع منتجات “كيندرفيريرو”.

وفي 13 أبريل، أعلنت وكالتان أوروبيتان للمراقبة الصحية، تسجيل 150 إصابة بالسالمونيلا، في 9 دول أوروبية، ونسبت هذه الحالات إلى “مصنع إنتاج بلجيكي”، تابع لشركة “كيندر” (فيريرو)، تم إغلاقه حينها في مدينة أرلون، جنوب شرق العاصمة بروكسل.

وتتسبب بكتيريا السالمونيلا، بأعراض معوية حادة في بعض الأحيان، بينها الإسهال والتشنجات المعوية، وارتفاع طفيف في حرارة الجسم، إضافة إلى التقيؤ.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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