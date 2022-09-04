تركيا تعلن قتل قيادي في PKK بقضاء سنجار

أعلن جهاز الإستخبارات التركي، قتل “قيادي بارز” في حزب العمال الكوردستاني (PKK) بقضاء سنجار غرب محافظة نينوى.

ووفقاً للمعلومات التي نقلتها وكالة الأناضول للأنباء، الأحد (4 أيلول 2022)، فإن الاستخبارات التركية تمكنت بعملية نوعية من قتل قيادي بارز في حزب العمال الكوردستاني، وهو “بدرخان آبي”.

بدرخان آبي، اسمه الحركي “داراو غيفدا”، وقد جرى استهدافه في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، بحسب الأناضول.

وذكرت أن القيادي انضم إلى صفوف حزب العمال الكوردستاني عام 2011، وشارك في “عمليات إرهابية” جنوب شرقي تركيا قبل انتقاله إلى العراق.

العمليات التي شارك بها “آبي” أسفرت عن مقتل العديد من الجنود الأتراك، وقد كان ضمن “لائحة المستهدفين” لدى الـ”ميت” التركي.

كما أشارت الوكالة إلى أن القيادي في حزب العمال الكوردستاني كان يحمل الجنسية التركية، وهو قائد فصيل عسكري ضمن وحدات مقاومة سنجار (YBŞ).

يوم (27 آب 2022)، أعلن جهاز الاستخبارات التركي قتل عنصرين من حزب العمال الكوردستاني في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وكالة الأناضول للأنباء أفادت بأن جهاز الاستخبارات قتل اثنين عناصر حزب العمال الكوردستاني عبر عملية في منطقة “آسوس” بمحافظة السليمانية.

تستمر الاشتباكات بين القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، منذ 30 عاماً، وهي أثرت في غالبيتها على المناطق الحدودية الواقعة في إقليم كوردستان.

وبحسب تقرير أعدته لجنة أبحاث برلمان كوردستان في تموز 2020، فقد تم إخلاء 504 قرى خلال الـ 28 سنة الماضية (بين 1992 و 2020)، ولقي عشرات المدنيين حدفهم،الى جانب وقوع أضرار مادية بملايين الدولارات بسبب الاشتباكات وعمليات القصف بين الطرفين في تلك المناطق.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط