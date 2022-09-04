حركة الشباب في الصومال تقتل 18 شخصاً وتدمّر شاحنات إغاثة

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قال سكان، ووكالة أنباء حكومية، السبت، إن مقاتلين من حركة الشباب، قتلوا 18 مدنياً على الأقل، ودمّروا شاحنات محملة بمواد إغاثة، في هجوم وقع ليلاً بمنطقة وسط الصومال.

وشنت الجماعة الإسلامية، الهجوم في إقليم “هيران” بولاية “هيرشابيل”، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وسط الصومال، وقال سكان، إن الشاحنات كانت تنقل إمدادات غذائية من مدينة بلدوين، إلى منطقة محاس.

وقال مُسن من السكان المحليين، واسمه، فرح عدن، “قَتلت حركة الشباب 18 مدنياً، وأحرقت عدة شاحنات محملة بمواد إغاثة، كانت متوجهة إلى منطقة محاس، الليلة الماضية”.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أن مقاتلي الشباب أحرقوا شاحنات تحمل مواد إغاثة، كانت في طريقها إلى محاس، و”قتلوا معظم من كانوا على متنها”.

من جانبها، قالت السفارة الأميركية في مقديشو، إنها قلقة “إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتداءات حركة الشباب على المركبات، التي تنقل الطعام في هيران”.

وأوضحت السفارة، السبت، أنه “من خلال حرمان الجياع من الطعام، وتدمير آبار العطشى، أظهرت حركة الشباب مرة أخرى، استخفافها بحياة الإنسان”.

من الجدير بالذكر، أن هذه الحركة الصومالية، تقاتل منذ أكثر من عقد، وتسعى لإقامة نظام حكمها، على أساس تفسيرها الخاص للشريعة الإسلامية”.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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