حكومة إقليم كوردستان تنفي نيتها تغيير قانون حق الحصول على المعلومات وتؤكد التزامها بالشفافية

أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان د.جوتيار عادل، اليوم الأحد، أن الحكومة لا تنوي إجراء تغييرات في قانون حق الحصول على المعلومات، مشدداً على التزام حكومة الإقليم بالشفافية في نشر المعلومات.

وقال عادل في بيان، إن «رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق صرحت خلال لقاء مع منظمات غير حكومية في السليمانية وحلبجة، بأن حكومة إقليم كوردستان تنوي تعديل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، ومن هنا نعلن أن الكابينة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان ليس لديها مثل هذه النية ولم تقدم أي طلب من هذا القبيل إلى برلمان كوردستان لتعديل القانون».

وأضاف «فيما يخص تعليمات قانون الحق في الحصول على المعلومات، في 22 حزيران 2022 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 157 وتضمنت النقطة الثالثة منه تكليف رئاسة ديوان مجلس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء ودائرة الإعلام والمعلومات والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بإعداد مسودة تعليمات تسهيل تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات في إقليم كوردستان».

ومضى بالقول: «نود أن نشكر رئيسة برلمان كوردستان على الإعراب عن دعمها لإصدار التعليمات بعد شهرين ونصف من قرار رئيس الوزراء».

واختتم قائلاً: «تؤكد حكومة إقليم كوردستان من جديد التزامها بالشفافية في نشر المعلومات وقد طبقت ذلك فعلياً في الممارسة العملية».

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