شغف مندفع كنصل سهم مشع : نصّ مفتوح

بقلم مهدي قاسم

ما أن نظرتُ إلى توهجات عينيكِ الملتمعتين ، كشعاع نصل سهم منطلق ،

كأنني لمحتُ خرائب حياتي المقبلة ، شاخصة ، ملوّحة لي

أن أغادر بعيدا إلى جهة أخرى من هذا الكون ..

شاعرا بعربات ضجري وتململي ستندفع نحو مدافن أيامي الرمادية ،

على مدى غامض عند مشارف مخيلتي

حيث ستتأرجح جثث رغباتي المعتقة وهي تتيبس مجففة على حبال خيبتي المؤكدة ..

و يا لأزهار حياتي حينذاك، ستُذبل كما في كل موسم مماثل في حدائق اكتئابي .

حتى ظلكِ الطويل قد يستحيل إلى كمائن مستنفرة ،

تغوي خطوي المتوثب إلى مهاوي تهلكة و تيه بلا حدود .

ولكنني لن أتردد ولا قليلا من شدة اهتياجي افتنانا بهذا الفناء الاسر و الجميل ،

حين يستحفل شغفي بكِ هوسا ،

كأنما بمس جنون من ارتجافة صاعقة تشع على طول قامة ظلي المديد .

ليكن ما يكون ، أو أكون أنا من أكون .

قلتُ متفكرا ، منطلقا بقوة انجذاب خفي ،

حتى ولو قادني كل هذا حتما نحو حتفي !.

مستسلما كجنرال مهزوم وجريح .

بتواطؤ مريب و عجيب

كما طريدة مسحورة بعجز لذيذ مع أشداق مفترسها الوحشي .

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