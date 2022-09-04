قوات (آسايش) تحرّر امرأة إزيدية لدى داعش في مخيم الهول

أعلن المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي (آسايش)، التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عن العثور على امرأة إزيدية، كانت مخطوفة لدى تنظيم داعش في مخيم الهول شرقي الحسكة.

وجاء في بيان (آسايش)، السبت (3 أيلول 2022)، “تمكنت قواتنا أثناء عملية التفتيش و التمشيط خلال اليوم التاسع من إلقاء القبض على 4 عناصر لخلايا داعش، و إزالة 33 مكاناً يستخدمه مرتزقة داعش كأماكن تدريب”.

وأضاف أن قوات (آسايش) “عثرت على امرأة ايزيدية، كان عناصر داعش يهددونها بعدم الافصاح عن ذلك والبقاء ضمن عوائل عناصر داعش في المخيم”.

ودخلت الحملة الأمنية التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي يومها التاسع، والتي سمّيت حملة “الإنسانية والأمن” لملاحقة خلايا داعش “النائمة” في مخيم الهول الذي يأوي عوائل التنظيم.

يشار إلى أن القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي (آسايش) في شمال شرق سوريا قد كشفت عن حصيلة أول أسبوع من حملتها الأمنية “الإنسانية والأمن”، في (1 أيلول 2022).

وجاء في بيان لـ(آسايش)، أنه تم “تمشيط 50 بالمئة من مخيم الهول”.

وأضافت أن قواتها “ألقت القبض على 121 متورط بينهم 15 امرأة مع خلايا داعش”.

العملية أدت إلى “إزالة 119 خيمة كان يستخدمها عناصر التنظيم للتخفي”، إلى جانب “ضبط عدد 48 من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والمحمولة”.

وخلال سبعة أيام، “عثرت قواتنا على ذخيرة سلاح M_16 وألبسة عسكرية تركية وأدوات للتعذيب”.

قوى الأمن الداخلي أكدت على أن الحملة الأمنية “مستمرة” حتى تحقيق “الأمان” داخل المخيم.

يوم (25 آب 2022)، أعلنت قوات (آسايش) عبر مؤتمر صحفي، انطلاق المرحلة الثانية لعملية “الإنسانية والأمن في مخيّم الهول لملاحقة خلايا داعش و”تجفيف الموارد والظروف المساعدة لهم وحماية القاطنين من شرهم وإرهابهم”، بعد مقتل 44 شخصاً في المخيم منذ بداية العام الحالي.

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