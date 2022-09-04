(كلام الناس) يستطلع أحوال المواطنين في الحلة

بابل الحضارة و التأريخ بلا خدمات بلدية ومياه الفرات تلوثها النفايات

بابل – سعدون الجابري

بعد وصول عشرات الرسائل الى برنامج (كلام الناس) الذي تقدمه قناة (الشرقية) من مواطني مدينة الحلة يشكون من نقص كبير بالخدمات البلدية و الماء والكهرباء توجه فريق البرنامج الى محافظة بابل وانجز حلقة فيها.

و بين معد و مقدم البرنامج علي الخالدي لـ( الزمان ) (هناك عشرات الرسائل وصلتني عبر البرنامج من أهلنا في مدينة الحلة .. و كما تعلمون بابل حضارتها تمتد الى 7000 آلاف سنة ، لكنها تعاني من الإهمال و العيش فيها أصبح صعباً .. المفروض تكون محطة كبرى لاستقطاب الزائرين و السياح الى المدينة الأثرية .. لكن هذا غير موجود بهذه المدينة الجميلة ).. مضيفاً (حتى المدينة الآثارية بحاجة الى تأهيل وصيانة بكل مفاصلها وأسدها الشامخ ، وكذلك لبوابة عشتار والمسرح البابلي .. والإهتمام بالشقق السياحية فيها لتكون مكان راحة للوفود و السياح و حتى لإستقبال العرسان .. وفيها مردود إقتصادي مالي كبير ، لكن دون جدوى من الحكومة المحلية أو من وزارة الثقافة والسياحة و الآثار).

وقال السيدة أم يسرى : هناك للمشاة جسر واحد و قديم و هو أصبح جزء من السوق .. وأضافت : ولدي خريج من عام 2010 و ليومنا هذا و هو عاطل بلا تعيين ، و بلا تقاعد .. و الدهم راتبة التقاعدي لا يكفينا هو 300 ألف دينار فقط.

مشاريع متوقفة

أما المواطن زهير أبا يوسف : مشاريع المحافظة تعبانة و أغلبها متوقفة .. والحلة مقبلة على موعد الزيارة الأربعينية للإمام الحسين علية السلام وهي طريق للمشاية القادمين من المحافظات الجنوبية و من بغداد و ديالى صوب كربلاء المقدسة.

و أشار المواطن جعفر المعموري ( مدينة الحلة فيها جسرين للسيارات و هي بالتصميم الأساسي يكون فيها 4 جسور للسيارات عبر نهر الفرات .. تتحمل أثقال كبيرة لمرور الشاحنات عليها . مضيفاً : هذا النهر الذي تم أختياره موقع تصوير .. هو جسر لعبور المشاة من الضفة للأخرى و بجانبية أطنان من النفايات . و مبنى البلدية نراه من هذا المكان و يبعد أكثر من 100 متر فقط ، لكن بعض المسؤولين لا غيرة عندهم على مدينتهم).

و أكد المواطن ستار الجبوري : مع الأسف الشديد في نهر الفرات ترمى فضلات سوق القصابين و كذلك مخلفات بعض المعامل التي تلوث النهر و البيئة بنفس الوقت ، لا نرى متابعة من البيئة أو الصحة أو البلدية. و ناشدت السيدة أم محمد قائلة : من خلال برنامج كلام الناس أرجو إيصال صوتي للأستاذ سعد البزاز ، كوني أمراءة كبيرة السن و عندي ولد شاب مصاب بالفشل الكلوي ، و وضعنا المادي تحت الصفر يشهد الله ، لا نستطيع معالجته لأن المراجعة و الفحوصات تحتاج لمبالغ كبيرة . من جانبه قال الخالدي لهذه السيدة (نحتاج رقم هاتفكم لغرض التواصل معكم لحل مشكلة معالجة ولدك).. و تحدث المواطن أبا نور من حي الجزائر (الناس تعبت الماء غير صالح للإستخدام البشري و يسمونه ماء الإسالة .. أما الكهرباء قطع 4 أربع ساعات ووطنية ساعتين .. لكن الساعتين تكون متقطعة و لا نستفيد منها لتشغيل أجهزة التبريد أو الأمور الأخرى .. نعتمد على المولدات الأهلية رغم أجور سعر الأمبير أكثر من عشرة آلاف دينار).

حالات مؤلمة

و بين مقدم البرنامج ( كلامكم صحيح وأنا لدي مشاهدات خلال تجوالنا بالمدن العراقية من زاخو للفاو .. نرى حالات مؤلمة رمي مخلفات المستشفيات والمعامل بأنواعها ترمي مخلفاتهم في أنهر دجلة و الفرات و شط العرب ..!! هذه المخلفات تدمر بيئة الأنهر وبيئة الجو .. و لا من رقيب و لا من حسيب على هؤلاء ، طبعاً من ضمن المستشفيات و المعامل هي حكومية) .. وقال المواطن أبا عباس من ناحية النيل : قبل سنوات كنا نشرب ونغتسل من ماء الأنهار و نحن في مدن ريفية .. كان لا يوجد ماء المعقم ، ولاتوجد مياه الكاسات أو القناني .. نشرب ماء الأنهار بعد إضافة مادة الشب المعقمة على الماء ، والحمد لله عايشين أفضل عيشة و لا توجد أمراض مثل ماهو موجود الآن بالمدن.

وأكد المواطن أبراهيم الكرعاوي : موضوع البطاقة التموينية و مفرداتها البائسة التي تسرق منا 4-5 شهور بالسنة .. و الناس لا تعرف ذلك ، يأتون للوكيل يعطيهم طحين و زيت و عدس وسكر .. وبالشهر الآخر يعطون طحين فقط، و الشهر الثالث مثلاً يعطون معجون وزيت ورز لايصلح طعام بشري، حيث الناس تبيعة على الوكيل الكيلو غرام الواحد أقل من الف دينار .. مضيفاً : أين الرقابة التجارية و الأمن الإقتصادي والأمن الوطني من مخازن شركة المواد الغذائية التي تتلاعب بقوة الشعب وبعلم الوزير و المدير العام.. والوكيل لاذنب له علينا إنصافة. و ناشد الشاب كرار قناة (الشرقية) كونه مريض عجز بالعضل منذ 11 سنة قائلا (الآن عمري 26 سنه وتمرضت وأنا بعمر الـ 15 سنة ، مرضي وراثي بدأ ظهري بالانحناء و أطرافي العليا والسفلى نسبة العجز فيها 100 بالمئة وأنا عجزت من مراجعة الرعاية الإجتماعية بالحلة لكن دون نتيجة).

و أكد (هنا لا يوجد لي علاج بالحلة أو في بغداد .. علاجي في أربيل و صفولي الطبيب هناك .. و هذا صعب علي الوصول لأربيل يحتاج لي مبالغ كبيرة) . رد عليه الخالدي : أترك رقم تلفونك عند الكادر وسوف نرسلك للطبيب الذي أنت ترغب الوصول له في أربيل ، و كذلك نتابع لك موضوع راتب الرعاية من الوزارة .

و أكد المواطن رضا الأعرجي : حديثي عن جشع الأطباء و الصيادلة .. والمواطن لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ، المريض يحتاج كشفية الطبيب بـ 25 الف أو أكثر و تحاليل مختبرية إجبارية بـ 50 أو أكثر و الأدوية بأكثر من 75 الف دينار ، يعني المريض يحتاج لة أقل شئ 300 الف دينار .. و الفقير من أين يجلب مبلغ مراجعة الطبيب .. بعد فترة نسمع عنه توفي ،لا رقابة على الصيدليات و لا على الأطباء . و قال أبا بهاء ( التعليم أنتهى، الناس الأغنياء أبنائهم غادروا المدارس الحكومية البائسة .. و التجئوا للمدارس الخصوصية الأهلية ، و الفقراء باقين بالتعليم الفاشل بالمدارس الحكومية وهكذا الحال في كل مدن البلاد..) وشكت الطفلة رقية عن و ضع أخوها (معوق) وأبوها حمال ، و هم يعيشون بدار إيجار و بدون راتب تقاعدي أو رعاية إجتماعية. و عدهم الخالدي براتب من الرعاية الإجتماعية و عرض أخوها المعاق على لجنة طبية تخصصية لمعالجة عوق الشاب . و أخيراً ناشد المواطن حسام الجنابي (الشرقية) قائلاً : عندي أخ مصاب بسرطان البلعوم منذ عام 2014 ولحد الآن و هو عاجز عن العمل و بلا راتب .ووعده الخالدي (بالسعي لنجد طريق آمن لعلاج أخيك . . و كذلك سنطلب من وزارة العمل شمول أخيك بمنحة الرعاية الإجتماعية).

فريق عمل البرنامج ضم :-الأعداد والتقديم : علي الخالدي،مخرج ميداني ومدير تصوير : عمر الجابري، تصوير : سرمد بليبل ،درون : علي الطرفي،المتابعة الصحفية : سعدون الجابري، مونتاج : عمر مظفر و أدريس الكعبي.

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