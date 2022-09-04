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ليفربول وإيفرتون يكتفيان بنقطة في قمة مثيرة

ليفربول وإيفرتون يكتفيان بنقطة في قمة مثيرة

بغداد-ساري تحسين

أهدر فريق  إيفرتون بكرة القدم وضيفه فريق ليفربول سلسلة كبيرة من الفرص، ليتعادلا امس بدون اهداف في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

واحتل ليفربول المركز الخامس مؤقتا، بعدما جمع نقطته التاسعة، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر. واعتمد مدرب ليفربول يورغن كلوب على طريق اللعب المعتادة 4-3-3 وفي الناحية المقابلة، لجأ مدرب إيفرتون فرانك لامبارد إلى طريقة اللعب نفسها.

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