Posted on by

مسرور بارزاني يوجه رسالة تعزية بوفاة الرئيس السابق لدائرة الإدعاء العام في السليمانية

مسرور بارزاني يوجه رسالة تعزية بوفاة الرئيس السابق لدائرة الإدعاء العام في السليمانية

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رسالة تعزية إلى عائلة الرئيس السابق لدائرة الإدعاء العام في محافظة السليمانية حاكم فرهاد بمناسبة وفاته.

وجاء في الرسالة:

بمزيدٍ من الحزن تلقّينا خبر وفاة الرئيس السابق لدائرة الإدعاء العام في السليمانية حاكم فرهاد.

بهذه المناسبة أتقدم بخالص العزاء والمُواساة إلى ذوي الفقيد وأصدقائه ومعارفه وأُشاركهم حزنهم.

أدعو الله تعالى أن يُسكنه فسيح جناته ويُلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close