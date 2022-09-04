ميخائيل غرباشوف

رحمن خضير عباس

مات غرباتشوف هذه الأيام عن عمر يناهز الثاني والتسعين. ولم تكن وفاته حدثا جللا، لا بالنسبة لأمريكا التي خذلته،بعد أن قدم لها أكبر الخدمات، ولا روسيا المشغولة بحربها مع الغرب من خلال أوكرانيا .

غورباتشوف اعتقد أنه ساحرٌ أراد أن يخرج الأرانب من قبّعته، بإصلاح ما يمكن إصلاحه. ولكنّ فكرته لم تكن مدعومة بقوة من الحزب الشيوعي السوفيتي. لذا انقلب السخر على الساحر ، فقد تهاوت جمهوريات الاتحاد السوفيتي، واحدة بعد أخرى، وحاول الناس في ما يسمى بالستار الحديدي أن يتذوقوا طعم الهمبرگر الأمريكي، ومن أجله ركلوا بأرجلهم ما وفرته الاشتراكية من مجانية الطب والتعليم والنقل والسكن، من أجل بنطلون الجينز.

لا أحد يستطيع أن يلوم ذلك الجيل، لأن القيادة السوفيتية التي شاخت وهرمت وتحللت، لم تستطع أن تقوم بأصلاحات جوهرية لأسعاد المواطن السوفيتي،من خلال انتهاج السبل لتوفير مستلزمات الرفاهية، والانفتاح بالاشتراكية من خلال إصلاحها.

حينما جاء غورباتشوف إلى الحكم، رفع شعار الإصلاح عن طريق البريسترايكا ، ولكنه لم يكن ذلك الرجل القوي الذي يضطلع بهذه المهمة العسيرة، بحيث أطاح به وبخطه الإصلاحي شخص لا قيمة له،يُدعى يلسن، كان يرقص مخمورا في( حضرة) الرئيس كلنتن الذي كان يسخر منه ومن سذاجته بقهقهات وتصفيقات عالية.

هذا المشهد الذي خرج في الإعلام المرئي آنذاك، يفسّر حالة القطب الواحد المنتصر.

ركل يلسن غرباتشوف وكل إنجازات السوفييت لعقود ، حتى تحولت روسيا وما جاورها إلى مرتع خصب للفساد والفقر وعصابات الجريمة.

في ذلك الوقت أصبح غورباتشوف رجلا مثاليا في نظر الغرب،تستقبله تاتشر بالأحضان،وتُفتح له أبواب البيت الأبيض، كما أصبحت روسيا في عهده (صديقة للغرب) وأخذت شهادات حسن السلوك الديمقراطي الذي يعتمد في عرف الغرب( الضعف والتفكك والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والعسكري)بمعنى أن روسيا يجب أن تبقى ضعيفة وتابعة ومتفككة كي تكون ديمقراطية!

الحرب الباردة التي أنهاهها غورباتشوف،وحصل على جائزة نوبل للسلام ، استبدلها الغرب بحروب ساخنة كثيرة، فما أن تنتهي حرب حتى تولد أخرى، فقد تم غزو إفغانستان واحتلالها، كما تمّ غزو العراق واحتلاله، مما تمّ تصنيع الحروب الأهلية في ليبيا ومصر والسودان وسوريا، وما زال حبل الحرب على الجرار.

الحرب الباردة أثبتت أنها وصمام أمان بوجه حروب ساخنة كثيرة. فهي حرب إعلامية ودعائية بين قطبين،ولا يمكن في ظلها ارتكاب حماقة من أحدهما مخافة القطب الآخر.

كان فساد وتعفن الزعامات الشيوعية في المنظومة الاشتراكية وراء انهيار الفكر الاشتراكي الذي أنصف الشعوب المغلوبة على أمرها، ولكنّ هذا الفكر تحوّل إلى نقمة بفعل تحنيطه وعدم تجديده.

مات غورباتشوف، وبموته شيّع العالم آخر زعيم سوفيتي حاول الإصلاح بنصيحة من أعدائه.

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