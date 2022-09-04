هالاند يُحصن موقعه في الصدارة بعد تعثر مانشستر سيتي

خرج فريق مانشستر سيتي بتعادل بطعم الهزيمة من ملعب مضيفه أستون فيلا (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مانشستر سيتي، في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 50، ورد المهاجم الجامايكي ليون بايلي بهدف التعادل لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 74 من عمر المباراة التي جرت على ملعب “فيلا بارك”.

ورفع هالاند (22 عاما) رصيده إلى 10 أهداف وعزز تربعه على عرش صدارة هدافي “البريميرليغ”.

وبحسب شبكة “سكاي سبورتس” للإحصائيات، فقد أصبح هالاند ثاني أسرع لاعب يسجل 10 أهداف في تاريخ “البريميرليغ”، معادلا رقم ميكي كوين.

بينما اكتفى مانشستر سيتي بنقطة يتيمة بعد التعادل الثاني له في الموسم الجديد للدوري، مقابل أربعة انتصارات، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد مساء غد الأحد، في ختام مباريات هذه الجولة.

في المقابل، رفع نادي أستون فيلا رصيده إلى أربع نقاط، وتقدم إلى المركز السابع عشر على سلم الترتيب.

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