أثينا اعتبرت تصريحات إردوغان عن حرب مفاجئة «مشينة»

انتقدت اليونان أمس، بشدة التهديدات التركية، وآخرها ما ورد السبت على لسان الرئيس رجب طيب إردوغان، بشن حرب مفاجئة عليها على خلفية التوتر في بحر إيجه، ووصفتها بـ«المشينة». وأضافت أنَّها لن ترد بل ستبحث التهديدات مع حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأكدت وزارة الخارجية اليونانية في بيان أنَّها لن تحذو حذوَ تركيا في إطلاق التصريحات «المشينة والتهديدات المتكررة يومياً»، مضيفة: «سنطلع على الفور حلفاءنا وشركاءنا على محتوى التصريحات الاستفزازية خلال الأيام الأخيرة، ليصبح واضحاً من يقوّض تماسك تحالفنا بشكل خاص في وقت خطير». وأضاف البيان: «في الوقت نفسه، سنستمر في العمل بناءً على قواعد القانون الدولي وقانون البحار، كداعم لأمن واستقرار المنطقة بأكملها».

وتتَّهم تركيا اليونان بتسليح جزر بحر إيجه منزوعة السلاح، وهو أمر ترفضه اليونان، لكنَّ إردوغان لم يتهم اليونان من قبل بـ«احتلالها»، على غرار تصريحاته السبت.

ولوَّح إردوغان بشن حرب مفاجئة على اليونان حال تماديها فيما سمَّاه «ممارساتها الاستفزازية» في الجزر في بحر إيجه، قائلاً: «سنقوم بما يلزم عندما يحين الوقت… يمكننا أن نأتي على حين غرة ذات ليلة». وأكد أنَّ تركيا لا تعترف باحتلالها بعض الجزر في بحر إيجه، وشدَّد على أنَّ اليونان ستدفع ثمناً باهظاً إذا تمادت في استفزاز بلاده.

كما هاجم إردوغان الولايات المتحدة، وقال إنَّها ترسل أسلحة وطائرات إلى اليونان، فيما تقوم الأخيرة بتهديد الطائرات التركية باستخدام منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس – 300».

والأربعاء الماضي، قال إردوغان إنَّ اليونان تحدَّت «الناتو» عبر مواقفها العدائية لبلاده؛ لكنَّها «ليست نداً لتركيا على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية».

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