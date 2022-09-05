أسباب ازدياد الوزن بسرعة بعد سن الأربعين!

صحة

أعلنت أخصائية الغدد الصماء الدكتورة يكاتيرينا كازاتشكوفا، أن الكثيرين بعد سن الأربعين يبدأ وزنهم بالنمو، بسبب عاملين. فكيف يمكن مقاومة هذه التغيرات السلبية؟

وتشير الأخصائية، في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن سبب زيادة الوزن بعد سن الأربعين يعود إلى عاملين: انخفاض مستوى الهرمونات الجنسية في الجسم، وتغير نمط الحياة.

وتقول، “يبدأ مستوى الهرمونات الجنسية بالانخفاض بعد سن الأربعين، وهذا هو السبب الرئيسي لزيادة الوزن. لأنه على خلفية انخفاض مستوى هذه الهرمونات تظهر الرغبة بتناول كمية أكبر من الطعام، ما يؤدي بالنتيجة إلى تحول فائض الطاقة إلى دهون تتراكم في الجسم”. وتضيف، والسبب الثاني، هو نمط الحياة الأكثر اعتدالا من النمط السابق. وتقول، “يكمن السبب الثاني في انخفاض النشاط البدني، حيث بعد سن الأربعين نقضي معظم الوقت في المنزل، ويقل نشاطنا البدني وتقل حركتنا. أي أننا نحرق كمية أقل من الدهون المتراكمة في الجسم”. وتنصح الأخصائية استنادا إلى ذلك جميع الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بضرورة ممارسة التمارين الرياضية أكثر مما في الثلاثين من العمر، وبصورة دورية ومنتظمة، من أجل حرق الدهون المتراكمة وتقوية العضلات. فبالإضافة إلى زيادة الوزن يفقد الجسم البنية العضلية، حيث ثبت أن الجسم بعد الأربعين من العمر يفقد لأسباب فسيولوجية واحدا بالمئة من البنية العضلية سنويا.

تحرير: سرمد القيسي

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