الدفاع تباشر بإعادة المفسوخة عقودهم وتوجه لتوسيع قاعدة المشمولين

بغداد/ نبأ مشرق

باشرت وزارة الدفاع بإجراءات إعادة المفسوخة عقودهم، وأكدت عزمها إطلاق استمارات للمشمولين من أجل التقديم، فيما أوعزت بإحالة أصحاب الأعمار المتقدمة إلى التقاعد. ويرى مراقبون أن الإجراء من شأنه أن يعزز القدرات البشرية للجيش العراقي الذي تعرض إلى الاستنزاف خلال المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي. وتشهد بغداد وبعض المحافظات بين الحين والآخر تظاهرات للمفسوخة عقودهم من المنتسبين للقوات المسلحة يطالبون من خلالها بإعادتهم إلى الخدمة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع تلقته (المدى)، أن “العمل سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة على إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع وحسب الاستمارة التي سيتم إطلاقها قريباً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها”.

وأضاف البيان، أن “ذلك جاء بناءً على قانون رقم (2) لسنة 2022 الخاص بالدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي تضمّن فقرة خاصة بإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الأجهزة الأمنية”.

وشدد، على أن “العمل بذلك حصل استناداً الى التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وتنفيذاً لأمر وزير الدفاع جمعة عناد”.

ومضى البيان، إلى أن “وزارة الدفاع تدعو جميع المنتسبين ممن فُسخت عقودهم، الى متابعة الموقع الإلكتروني الخاص بها؛ لغرض ملء هذه الاستمارة عند إطلاقها”.

من جانبه، قال عضو اللجنة ياسر وتوت في تصريح إلى (المدى)، إن “زيارة أجريتها أمس إلى وزارة الدفاع والتقيت مع الوزير جمعة عناد وأمين السر العام وتم عقد جلسة بحضور جميع المعنيين في الوزارة من أجل المفسوخة عقودهم”. وأضاف وتوت، أن “العودة ستشمل 37 ألف و500″، موضحاً أن “أصحاب الأعمار الكبيرة سوف تتم إعادتهم وإحالتهم على التقاعد”.

وأشار، إلى أن “اللجنة المختصة بهذه العملية قد باشرت أعمالها أمس”، مشدداً على أن “المشمولين بهذا القرار هم المفسوخة عقودهم بعد عام 2014، ومن الممكن أن يشمل الذين فسخت عقودهم منذ عام 2010”.

ولفت وتوت، إلى أن “هناك مشكلة تتعلق بالهاربين الذين لم يتم فسخ عقدهم، إذ لم يتم شمول هؤلاء، والخلل هنا بالوحدة العسكرية التي يتبع إليها الجندي وليس بالجندي نفسه”.

وتحدث، عن “توجيه سوف يصدر من رئيس اركان الجيش عبد الأمير يارالله إلى كل القيادات والفرق العسكرية بطلب إعادة الهاربين إلى وحداتهم وإكمال المجالس التحقيقية بحقهم”.

ومضى وتوت، إلى أن “المشمولين سوف يباشرون الفحص في مراكز التدريب خلال الأيام المقبلة كل ضمن محافظته”.

وعلى صعيد متصل، أفاد بيان آخر لوزارة الدفاع، تلقته (المدى)، بأن “أمين السر العام لوزارة الدفاع الفريق الركن رعد هاشم، ترأس المؤتمر التنسيقي الأول الخاص باستقبال المفسوخة عقودهم”.

وتابع البيان، أن “المؤتمر حضره ممثلون عن عدد من الدوائر والمديريات ذات العلاقة بصدد استقبال المفسوخة عقودهم”.

ونقل البيان عن “هاشم القول إنه سيتم إطلاق الاستمارة الخاصة باستقبال المفسوخة عقودهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتوجيه الحضور الى تكثيف الجهود لإعادتهم لينضموا من جديد الى صفوف الجيش العراقي”.

إلى ذلك، ذكر الخبير الأمني أحمد الشريفي في تصريح إلى (المدى)، أن “عودة المفسوخة عقودهم يشكل تعزيزاً للموارد البشرية”.

وتابع الشريفي، أن “وزارة الدفاع تعاني من قلة الموارد البشرية بعد أن دخلت في معارك عديدة وتعرضت إلى الاستنزاف”.

وأشار، إلى أن “التحاق هذه الشريحة يعد ايجابياً من الناحية العسكرية، كونهم مدربين وقد حصل أمر طارئ جعلهم يتركون الخدمة”.

وبين الشريفي، أن “الميدان كان ملتبساً اثناء فترة خروج هؤلاء الجنود من الخدمة، وهي أثناء دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى عدد من المحافظات”.

وشدد، على أن “هذا الظرف الطارئ قد دفع البعض إلى عدم انضباطه في الدوام العسكري”، مبيناً أن “الجهات المختصة ستتولى إعادة دمجهم في المؤسسة العسكرية وتحسين نوع الانضباط لديهم”.

وانتهى الشريفي، إلى أن “ذلك سيكون تأسيساً على إعادة التنظيم الذي جرى بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي وإلى يومنا هذا”.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي كان قد سيطر على عدد من المحافظات في حزيران من عام 2014 وأدى ذلك إلى تسرب عدد من أفراد القوات المسلحة، وبعد ذلك صدرت قرارات بفسخ عقودهم، إلا أن مجلس النواب قرر إعادتهم إلى الخدمة وذلك بموجب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي تم التصويت عليه في شهر حزيران الماضي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط