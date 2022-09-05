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السيد الغانمي يشرف على عودة أكثر من ٢٠٠ نازح من مدينة الموصل إلى مناطق سكناهم الأصلية

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 بتوجيه مباشر من وزير الهجرة والمهجرين وكالة وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، باشرت كوادر الوزارة بإعادة أكثر من ٢٠٠ نازح من مدينة الموصل إلى مناطق سكناهم الأصلية بشكل طوعي، بعد تدقيق كافة البيانات والمعلومات الخاصة بهم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

 حيث شهدت مخيمات النزوح في مدينة الموصل عودة (47) عائلة بواقع (203) أشخاص إلى مناطق سكناهم الأصلية، بشكل إنسيابي ومن دون أي معوقات تذكر، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وكافة الوكالات الاستخبارية والأجهزة الامنية.

 وشدد  السيد الغانمي، على ضرورة متابعة احتياجات العوائل العائدة إلى مناطق سكناهم الأصلية وتوفير كافة المتطلبات لها، بالتنسيق مع المنظمات الدولية 

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