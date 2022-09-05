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حريق يشتعل في فندق بأربيل

اندلع حريق في فندق بمحافظة أربيل العراقية، ليل الأحد الإثنين، فيما حاولت وسائل الإنقاذ إخماده وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وذكرت “واع” أن حريقا اندلع في فندق أربيل بلازا قرب ملعب فرانسوا حريري في محافظة أربيل.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، الرائد سركوت، للوكالة الرسمية أن “الحريق اندلع في فندق هولير بلازا مكون من 7 طوابق”، مؤكدا أنه “تم إرسال خمس سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده”.

ولم ترد معلومات حول حجم الأضرار أو وقوع أي ضحايا جراء الحريق.

ونشرت حسابات عبر تويتر مقاطع للحريق. ولم يتمكن موقع “الحرة” من التحقق بشكل مستقبل من صحتها.

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