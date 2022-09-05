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ضربة جوية تطيح بقيادي في داعش و2 من معاونيه في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الامني مقتل ما يسمى “مسؤول القاطع الامني” بقضاء الدبس و2 من معاونيه بضربة جوية.

وكتبت الخلية الامنية على منصة التواصل تويتر الأحد (4 أيلول 2022) انه “من خلال المتابعة المستمرة توفرت معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك”.

وحسب الخلية ان “الوكالة عملت بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة على تزويد طائرات F16 بمعلومات عن هذا الوكر”.

وعلى اثر هذه المعلومات تم تنفيذ ضربة جوية بواسطة طيران القوة الجوية، أسفرت عن مقتل مايسمى امني قاطع الدبس والمكنى( ابو دنيا) واثنين من معاونية، حسب تغريدة الخلية.

وعقب الضربة خرجت قوة من وكالة الاستخبارات لتفتيش المكان وعثرت على أشلاء القتلى، وفقا لخلية الاعلام الامني.

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