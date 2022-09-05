عضو بالنزاهة النيابية: قيمة الفساد في السلة الغذائية يصل إلى 151 مليون دولار

اكد النائب المستقل وعضو هيئة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الاحد، ان قيمة الفساد في السلة الغذائية يصل إلى 151 مليون دولار.

وقال السلامي في تصريح ، انه “مستمر في عمله الرقابي بالكشف عن ملفات الفساد التي تتعلق بمشروع السلة الغذائية في وزارة التجارة”.

واشار الى ان “عمله البرلماني خلال الفترة المقبلة سيقتصر على الكشف عن ملفات الفساد وهدر المال العام ومن بينها ما يخص عقد مشروع السلة الغذائية في وزارة التجارة”.

واوضح السلامي، ان “هذا الملف يتعلق بشكل اساس بقوت الشعب العراقي وحقوقه”، مبينا ان”بقاء العقد على ما هو عليه يشكل جريمة اضرار بالمال العام ومعاقب عليها وفق قانون العقوبات العراقي”.

ولفت الى ان “قيمة الفساد في عقد مشروع السلة الغذائية الشهرية الموزعة على الشعب العراقي تصل الى 151 مليون دولار”.انتهى/25