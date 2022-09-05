“قصف” مجهول يضرب محافظة أربيل العراقية

أكدت السلطات العراقية في محافظة أربيل، الإثنين، سقوط أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا على قرية قريبة من ناحية خليفان التابعة لقضاء سوران، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع“.

وقال المشرف على إدارة قضاء سوران، هلكورد شيخ عثمان، في تصريح خاص لـ “واع”، إن “قرية تاراوة التابعة لناحية خليفان ضمن إدارة سوران تعرضت هذه الليلة (ليل الإثنين الثلاثاء) لقصف بأربعة صواريخ من نوع كاتيوشا”.

وأشار عثمان إلى أنه لم ينجم عن “القصف” أي ضحايا، مؤكدا وقوع “أضرار مادية”.

وذكر أنه “حتى الآن لم يتم التعرف على مصدر القصف والهدف منه، لا سيما وأن هذه المنطقة غير عسكرية وكثيفة السكان”.