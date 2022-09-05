كنتُ أبحث عنك
للشاعرة المجرية كاتي مايشني
ترجمة مهدي قاسم
لم يكن الأمر طيبا هناك بدونك .
جئتُ ، لأبحث عنك بلهف شديد .
تجولتُ في عالم غريب
وأنت لم تكن في أي مكان ،
فلم أجد ذلك المنزل الأليف ، العش الدافئ ،
ولا المأوى الآمن ، هروبا من العاصفة.
بحثتُ عنك بين جليد ثلوج و شدة صقيع ،
بين زهور برية لربيع جامح ،
في نقاوة صافية لعين طفل صغير ،
في حلمي استدعيك أمامي ،
لكي أتعرّف عليك .
إذ أني لهذا الغاية ولدتُ بشرا .
رأيت آثار أقدامك بين نجوم
كنت تسير بين بتلات ورود نضرة ،
ارتشفتُ اسمك في كل دفقة ضوء ،
حتى عثرتُ عليك مختفيا في العمق
أهُدهدك مترنمة هناك ، في أرجوحة قلبي !.
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