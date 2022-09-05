كنتُ أبحث عنك

للشاعرة المجرية كاتي مايشني

ترجمة مهدي قاسم

لم يكن الأمر طيبا هناك بدونك .

جئتُ ، لأبحث عنك بلهف شديد .

تجولتُ في عالم غريب

وأنت لم تكن في أي مكان ،

فلم أجد ذلك المنزل الأليف ، العش الدافئ ،

ولا المأوى الآمن ، هروبا من العاصفة.

بحثتُ عنك بين جليد ثلوج و شدة صقيع ،

بين زهور برية لربيع جامح ،

في نقاوة صافية لعين طفل صغير ،

في حلمي استدعيك أمامي ،

لكي أتعرّف عليك .

إذ أني لهذا الغاية ولدتُ بشرا .

رأيت آثار أقدامك بين نجوم

كنت تسير بين بتلات ورود نضرة ،

ارتشفتُ اسمك في كل دفقة ضوء ،

حتى عثرتُ عليك مختفيا في العمق

أهُدهدك مترنمة هناك ، في أرجوحة قلبي !.

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