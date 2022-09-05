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مكافحة الإرهاب العراقي يؤكد التعاون المستمر مع إقليم كوردستان

المتحدث باسم قوات جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان

المتحدث باسم قوات جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان

أكد المتحدث باسم قوات جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، على التعاون الاستخباراتي المستمر مع إقليم كوردستان في مجال ملاحقة “الإرهابيين”.

جاء ذلك في تصريح للنعمان  على هامش معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني في بغداد.

وقال النعمان إن “هذا المعرض بالدورة الثانية يعرض التقنيات وأسلحة مكافحة الإرهاب، وأيضاً تقنيات الحرب السيبرانية، وجهاز مكافحة الإرهاب، هو ساند لهذا المعرض مع مستشارية الأمن القومي، وللسنة الثانية نعرض مجموعة من الأسلحة الحديثة التي حصل عليها جهاز مكافحة الإرهاب”.

وأشار إلى أن “غاية الجهاز هو الاستفادة من خبرات الشركات التي بدورها من الممكن أن تستفاد من خبرات ضباط الجهاز لتعزيز قدراتها في تصنع الأسلحة لتعزيز قدرات مكافحة الارهاب”.

يشار إلى أن فعاليات معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني  (آتسو العراق 2022) بدورته الثانية  للفترة من 4-7 أيلول 2022 يقام على ارض معرض بغداد الدولي.

ويعد المعرض الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى نقل التكنولوجيا العالمية الحديثة والإطلاع على أحدث المعدات والتقنيات وأنظمة الاستخبارات المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات الأمنية والاستخبارية مع الشركات الدولية المشاركة في المعرض.

وأشاد المتحدث باسم قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع أجهزة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان “بدليل الكم العددي من الإرهابيين الذين تم قتلهم أو اعتقالهم بالتنسيق مع جهاز مكافحة الارهاب في كوردستان سواء السليمانية أو أربيل”.

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