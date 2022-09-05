منظمة تطرح نظرية جديدة حول نشاة الجنس البشرى : البشر حيوانات متحولة تطورت عبر التاريخ

هل البشر حيوانات متحولة ولماذا تتشابه اشكال بعض البشر مع اشكال بعض الحيوانات والطيور؟

بيان صحفى

طرح الباحث والمتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية زيدان القنائى تساؤلات لكافة العلماء حول التشابه بين البشر وبعض الحيوانات والطيور واسباب هذا التشابه واشارت المنظمة ان الجنس البشرى قد يكون حيوانات متحولة تطورت عبر التاريخ

وتساءل الباحث زيدان القنائى هل الادميين بالفعل حيوانات متطورة تطورت عبر العصور واتخذت هذا الشكل البشرى الادمى عبر مراحل تاريخية مختلفة وطالب علماء الجيولوجيا وعلماء الجينات البشرية بدراسة التشابه بين اشكال الادميين وبعض الحيوانات والطيور

واضاف ان هناك اسرار بشان نشاة وتطور الجنس البشرى ما زالت محيرة لكافة العلماء كما ان نظرية التطور تحتاج لاعادة دراسة

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