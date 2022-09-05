نيجيرفان بارزاني يهنئ رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة: نتطلع إلى تعزيز روابطنا القوية وقيمنا المشتركة

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الإثنين (5 أيلول 2022)، ليز تراس بمناسبة توليها منصب رئيس وزراء بريطانيا، مبدياً تطلّعه لمواصلة تعزيز الروابط والقيم والمشتركة.

وقال رئيس الإقليم في تغريدة على تويتر “أهنئ ليز تراس على انتخابها زعيمة لحزب المحافظين وتوليها منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة”.

وأعرب عن “تمنياته” لها بـ “التوفيق في مهمتها وأتطلع إلى العمل معها لمواصلة تعزيز روابطنا القوية والقيم المشتركة”.

وفازت تراس بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون وذلك بعد إعلان حزب المحافظين اليوم الاثنين نتائج انتخاباته الداخلية.

وحصلت تراس على 66% من أصوات المحافظين.

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