هزة أرضية بدرجة (3.9) ريختر تضرب ذي قار



أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، عن تسجيل هزة أرضية في محافظة ذي قار، بلغت شدتها (3.9) درجة ريختر.



وجاء في تقرير صادر عن قسم الرصد الزلزالي، السبت (3 أيلول 2022)، “سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية، مساء السبت الموافق 03/09/2022 عند الساعة 05:54 بالتوقيت المحلي، تبعد 29 كم جنوب غرب قضاء سوق الشيوخ من محافظة الناصرية”.

وأشار إلى أن قوتها بلغت “3.9 درجة ريختر تم الشعور بها من قبل المواطنين”، مبيناً إلى أنه “سنوافيكم في حالة حدوث أية مستجدات أخرى”.

يوم (30 أيار 2022)، أعلنت دائرة الانواء الجوية في ذي قار عن وقوع هزة ارضية مساء اليوم الإثنين مدينة قلعة سكر شمال محافظة ذي قار، بلغت قوتها 3.5 درجة ريختر.

ومطلع الشهر الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة أربع درجات بمقياس ريختر قضاء كلار في محافظة السليمانية.

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